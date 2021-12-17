Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten özel pozlar

'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncuların fotoğrafları büyük beğeni topladı. Altınbilek, "Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezonunda ve benim icin de uzun bir yolculuk. İlk bölümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve 'Ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın' diyorum" diyerek duygularını paylaştı. Çelikkol ise "Hilal çalışması çok rahat ve özverili bir partner. Eğlenceli, dinamik ve iyi bir arkadaş, çok şanslıyım" dedi.
İŞKOLİK PINAR
Oyuncu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı'yla önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Deniz'e, "İlk görüşte aşk" açıklamaları hatırlatıldı. Güzel oyuncu, "Ben biraz işkolik olduğum icin sadece o an işime odaklıyımdır. Yiğit'le zaman geçirdikce sevgili olduk zaten" dedi. (Aydın HAMZA)
SON MODA BULUŞMA
Mert Aslan x adL Night Zoom Parisan Extravaganza koleksiyonu, City's AVM adL'nin konsept mağazasında beğeniye sunuldu. Mert Aslan ve Zehra Işık'ın ev sahipliğindeki davete Rachel Araz ve Fulya Gündoğdu gibi isimler katıldı.