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    Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten özel pozlar

    Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten Şamdan Plus dergisine özel pozlar. Dergi çekimlerinde çiftin birbirine olan uyumu büyük beğeni topladı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Çukurova’nın göz alıcı çifti

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncuların fotoğrafları büyük beğeni topladı. Altınbilek, "Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezonunda ve benim icin de uzun bir yolculuk. İlk bölümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve 'Ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın' diyorum" diyerek duygularını paylaştı. Çelikkol ise "Hilal çalışması çok rahat ve özverili bir partner. Eğlenceli, dinamik ve iyi bir arkadaş, çok şanslıyım" dedi.



    İŞKOLİK PINAR
    Oyuncu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı'yla önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Deniz'e, "İlk görüşte aşk" açıklamaları hatırlatıldı. Güzel oyuncu, "Ben biraz işkolik olduğum icin sadece o an işime odaklıyımdır. Yiğit'le zaman geçirdikce sevgili olduk zaten" dedi. (Aydın HAMZA)



    SON MODA BULUŞMA
    Mert Aslan x adL Night Zoom Parisan Extravaganza koleksiyonu, City's AVM adL'nin konsept mağazasında beğeniye sunuldu. Mert Aslan ve Zehra Işık'ın ev sahipliğindeki davete Rachel Araz ve Fulya Gündoğdu gibi isimler katıldı.



        'KURULUŞ OSMAN' AÇIK ARA ZİRVEDE
        Başrolunu Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ATV'deki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan dizi, #DevletimizVarOlsun etiketiyle Twitter Türkiye ve dünya gündemindeydi. 'Kuruluş Osman', reytinglerde de en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de %10,80 izlenme oranı ve 25,20 izlenme payı, AB'de %7,94 izlenme oranı ve 19,96 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı elde ederek 3 kategoride de zirvedeydi.



        ŞAHİN'E ÖVGÜ
        ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın başrolünde oynayan Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse'yle Akmerkez'de görüntülendi. Yapımcıların oyuncu seçimlerini sosyal medya takipçisine göre seçtiği iddialarını değerlendirdi. "Çok kötü bir gerçek bu. Oyuncu olabilmek için çok okumanız gerekiyor. Toplum mühendisidir oyuncu" dedi. Rol arkadaşı Ebru Şahin'le ilgili de konuşan Bayraktar, "Onunla oynamak çok keyifli. Çok yetenekli" diye konuştu.
        (Aydın HAMZA)



        GERİ SAYIM BAŞLADI...
        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın üstlendiği, "Timsah Ateşi", 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak... Oyunun yönetmeni Mehmet Ergen ve oyuncuları Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok, prömiyer öncesi basın mensuplarıyla buluşarak herkesi oyuna davet etti. (Aydın HAMZA)



            PARASI ÇÖPE GİTTİ
            Şarkıcı Nadide Sultan, Nişantaşı City'de modacı Semih Doğruer'e provaya giderken görüntülendi. Yoğun konser maratonuna başlayan sanatçı, "Belgin Grboviç'e yaptırdığım kıyafeti çok ünlü bir sanatçı giydi. O yüzden binlerce TL'lik kumaş çöpe gitti. Ben de Semih'e geldim" dedi.



            CAN'DAN ŞARKI
            Can Oflaz, uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 10 şarkılık yeni bir albüm hazırlığında olan genç sanatçının ilk eseri "Yanamam" bugün Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanacak.

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            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek’ten özel pozlar
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