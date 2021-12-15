Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    Hazal Filiz Küçükköse bir ödül töreni için kıyafet bakmaya geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Küçükköse yapımcıların kendisine hep aynı tarz roller teklif etmesinden muzdarip olduğunu söyledi. Hayalindeki rolü ise şöyle özetledi: “Aksiyon vari bir işte oynamak isterim. Vurdulu kırdılı, ajan işi olabilir. Adrenalini severim.” İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    Ajanlık istiyorum

    Hazal Filiz Küçükköse bir ödül töreni için kıyafet bakmaya geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Küçükköse yapımcıların kendisine hep aynı tarz roller teklif etmesinden muzdarip olduğunu söyledi. Hayalindeki rolü ise şöyle özetledi: "Aksiyon vari bir işte oynamak isterim. Vurdulu kırdılı, ajan işi olabilir. Adrenalini severim."

    FARANJİT OLDU
    Hafsanur Sancaktutan önceki Bebek'te görüntülendi. Hasta olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Biraz rahatsızım, faranjit oldum" diye konuştu. Hayli şık olduğu görülen başarılı oyuncu yeni bir yapım için görüşmesi olduğunu belirtti. Bu arada güzel oyuncu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. "Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor" diye konuştu.

    RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
    Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, çekimlerden dolayı yoğun bir hafta geçirdi. Şenolsun, sosyal medya hesabından "Rüzgar gibi geçen bir hafta" yazarak haftayı değerlendirdi.

        KEYFİ YERİNDE
        Ünlü sanatçı Seda Sayan gönceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. "Herşey yolunda çocuklar, keyfim de yerinde. Teşekkür ederim, kendinize iyi bakın" dedi.

        BAY YETENEK!
        Popçu Cevher Aksoy yeni şarkısı 'Kal Yanımda'yla listelere hızlı bir giriş yaptı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Aksoy, geçmişte Ajda Pekkan ve Selami Şahin'e de vokalistlik yapmıştı.

        BENDENİZ VOKAL SEVERİZ
        Şarkıcı Bendeniz, City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hande Yener'in "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeyi kullandı: "Katılmıyorum. Vokalsiz sanatçı mı olur?" Bendeniz, ünlülerin iddialı kostümleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: Kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Çok fazla detayda kaybolmaya gerek yok. Doğan SAVAŞ

            PANİK GECESİ
            Oyuncu Mehmet Çelik, önceki akşam Kuruçeşme Huqqa çıkışı iki genç kadınla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panikleyen kadınlar neye uğradıklarını şaşırdı. Soruları yanıtsız bırakan Çelik, arabasına binerek evinin yolunu tuttu.

            HADİSE VAR!
            Şarkıcı Hadise önceki gün Kuruçeşme'deki bir otele girerken görüntülendi. Hayli keyifsiz olduğu dikkat çekti. Şarkıcı "Röportaj yapalım mı?" diye soran gazetecilere "Konuşmayacağım" diye cevap verdi. Aydın HAMZA

            DOĞAL HAYAL
            Neslişah Alkoçlar Düzyatan, dün bir fotoğraf paylaştı. Altına da şunu yazdı: Şöyle bir çiftlik olsa... Ailem, kuzucuklarımız ve tabii kız arkadaşlarımla oraya gidip gelsek...

                HERKES ONLARI KONUŞTU
                Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile atv'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası yine reytinglerin zirvesine kuruldu. #GitmeneİzinVermem etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. "Kalp Yarası" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

                TEK RAKİBİ KENDİSİ
                Güzel şarkıcı Tuğba Yurt, hit olan şarkısı 'Benim O' gibi yine Ersay Üner'in bestelediği 'Açmayalım' şarkısını 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yurt, "Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım'a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum" dedi.

                ÇOCUK İTİRAFI...
                Kerem Bürsin-Hande Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftinin evlilik hazırlığı yaptığını öne sürülmüştü. Önceki gün Kerem Bürsin'den çarpıcı bir itiraf geldi. Oyuncu, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak var kafamda" dedi. Bürsin'in bu çıkışına Hande Erçel'in ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

                    ET YİYİN ET!
                    Ünlü komedyen Şafak Sezer, önceki akşam Etiler Dönerci Serkan'dan çıkarken görüntülendi. Keyfi bir hayli yerinde olan ünlü oyuncu Sezer, "Sağlınız için et tüketin et" diyerek gazetecilerle şakalaştı.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Ticarette oyun kuralları değişiyor
                    Haberler Saklambaç Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı
                        SON DAKİKA