Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

FARANJİT OLDU

Hafsanur Sancaktutan önceki Bebek'te görüntülendi. Hasta olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Biraz rahatsızım, faranjit oldum" diye konuştu. Hayli şık olduğu görülen başarılı oyuncu yeni bir yapım için görüşmesi olduğunu belirtti. Bu arada güzel oyuncu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. "Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor" diye konuştu.