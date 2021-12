Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

ET YİYİN ET!

Ünlü komedyen Şafak Sezer, önceki akşam Etiler Dönerci Serkan'dan çıkarken görüntülendi. Keyfi bir hayli yerinde olan ünlü oyuncu Sezer, "Sağlınız için et tüketin et" diyerek gazetecilerle şakalaştı.