Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

Hazal Filiz Küçükköse bir ödül töreni için kıyafet bakmaya geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Küçükköse yapımcıların kendisine hep aynı tarz roller teklif etmesinden muzdarip olduğunu söyledi. Hayalindeki rolü ise şöyle özetledi: "Aksiyon vari bir işte oynamak isterim. Vurdulu kırdılı, ajan işi olabilir. Adrenalini severim."
FARANJİT OLDU
Hafsanur Sancaktutan önceki Bebek'te görüntülendi. Hasta olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Biraz rahatsızım, faranjit oldum" diye konuştu. Hayli şık olduğu görülen başarılı oyuncu yeni bir yapım için görüşmesi olduğunu belirtti. Bu arada güzel oyuncu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. "Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor" diye konuştu.
RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, çekimlerden dolayı yoğun bir hafta geçirdi. Şenolsun, sosyal medya hesabından "Rüzgar gibi geçen bir hafta" yazarak haftayı değerlendirdi.