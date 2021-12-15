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    Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi? Gizemli isim gazetecilere tehditler savurdu

    Aleyna Tilki gizemli bir erkekle İtalyan restoranında buluştu. Arkadaşı gazetecilere tehditler savurdu. Şoförü ise montunu açıp görüntü alınmasına engel oldu. Genç şarkıcı, yanındaki erkek arkadaşının kimliğini açıklamadı.

    Doğan Savaş
    Tilki ve ekibi!

    Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da yemekteydi.

    Mekanda 3 saat geçirdi. Yanında gizemli bir erkek olduğu öğrenildi.

    Ancak gizemli şahıs gazetecileri görünce öfkelendi.

        "Beni çekmeyin. Yoksa buraya polis çağırırım" diye tehdit etti.

        Daha sonra Tilki'nin şoförü, görüntü alınmaması için montunun önünü açarak muhabirleri engelledi.

        İkili yeniden mekana geri girdi.
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            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi? Gizemli isim gazetecilere tehditler savurdu
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