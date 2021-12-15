Aleyna Tilki'nin sevgilisi mi? Gizemli isim gazetecilere tehditler savurdu

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da yemekteydi.
Mekanda 3 saat geçirdi. Yanında gizemli bir erkek olduğu öğrenildi.
Ancak gizemli şahıs gazetecileri görünce öfkelendi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler Da Mario Restoran'da yemekteydi.
Mekanda 3 saat geçirdi. Yanında gizemli bir erkek olduğu öğrenildi.
Ancak gizemli şahıs gazetecileri görünce öfkelendi.
"Beni çekmeyin. Yoksa buraya polis çağırırım" diye tehdit etti.
Daha sonra Tilki'nin şoförü, görüntü alınmaması için montunun önünü açarak muhabirleri engelledi.
İkili yeniden mekana geri girdi.
Bir süre sonra restorandan çıkan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım" dedi.