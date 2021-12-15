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    Nesrin Cevadzade, kuaförü film setine çevirdi! Arka kapıdan kaçtı, tellerden atladı

    Nesrin Cevadzade, Bebek’te kuaförüne uğradı. Gazetecileri görünce arka kapıdan kaçtı. Tehlikeyi göze alıp tellerden atladı. Ancak yine görüntülenince kahkayı patlattı: Rezil olduk!

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Nesrinzede!

    Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'a 34'üncü yaşgünü için sürpriz doğum günü partisi organize etti.

    Parti öncesi Bebek'teki kuaförüne gitti.

    Ancak kuaförü film setine çevirdi.

        Kişisel bakımlarını yaptıran oyuncu gazetecileri görünce arka kapıdan kaçtı.

        Duvarın üzerine çıkıp demirlerden atladı. Sonra koşmaya başladı.

        Ancak karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. "Bunun neresinden tutarsan tut rezil olduk" şeklinde konuştu.

            Ardından şunları söyledi: Bir yere yetişmem gerekiyordu, dedim ki, böyle kalırsam çok zaman kaybederim, şimdi daha da geç kaldım sanırım. Bari görüntü almayı bırakın.

            Bu haberi nasıl kurgulayacak sınız çok merak ediyorum. Şu atladığım çitleri de çekin bari." Oyuncu "Yılın en iyi koşan sanatçısı ödülünü" alacaksınız sözlerine kahkahalarla yanıt verdi.
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            Haberler Saklambaç Nesrin Cevadzade, kuaförü film setine çevirdi! Arka kapıdan kaçtı, tellerden atladı
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