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    Korku dolu anları işte böyle paylaştı! Şiddetli fırtına sosyetik Rachel Araz Kiresepi'yi de vurdu

    Şiddetli fırtına sosyetik Rachel Araz Kiresepi’yi de vurdu. Evinin çatısı uçan Araz’ın balkonundaki masa ve sandalyeler devrildi. Sosyetik güzel, korku dolu anları yara almadan atlattı. Fırtınada görkemli evinin çatısı uçan Rachel Araz Kiresepi, yaşadığı olay anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

    Rachel’i rüzgar çarptı!

    İstanbul'da yaşanan fırtına sosyetik güzel Rachel Araz Kiresepi'yi de vurdu.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla servet kazanan ünlü güzel, önceki gün korku dolu anlar yaşadı.

    Büyük hasar bırakan fırtınada Araz'ın lüks evinin çatısı da uçtu.

        Sosyetik güzel, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Bugün fırtınadan çatımız uçtu. Bin şükür kimseye birşey olmadı. Allah herkesi korudu" dedi.

        Rüzgarda Araz'ın balkonunda bulunan masa ve sandalyeleri de uçarken yere düşen aynası da paramparça oldu.

        Sosyetik güzel, daha önce de evindeki aynanın merdivenden düşmesi nedeniyle ölümden dönmüştü. Rachel Araz, bu olaydan sonra evinin dört bir köşesini nazar boncuklarıyla donatmıştı.
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        Haberler Saklambaç Korku dolu anları işte böyle paylaştı! Şiddetli fırtına sosyetik Rachel Araz Kiresepi'yi de vurdu
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