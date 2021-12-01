Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan sürüyor

İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan ve Bülent Polat gibi yıldızların rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova'da şoke edici bir gelişme yaşanıyor. Hakan'a olan öfkesi bir türlü dinmeyen Fikret, Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını itiraf ediyor.

Fikret, Züleyha'ya olan duygularından kaçamayınca sırdaşı Çetin'e içini döküyor.

Züleyha'ya karşı duyguları Hakan tarafından yüzüne vurulunca sabrı iyice taşan Fikret, Züleyha ile konuşmaya karar veriyor. Hakan ve Fikret arasında tansiyon yeniden artarken; Fikret, Züleyha'yı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Lütfiye'nin ısrarıyla Betül'le yuva kurma düşüncesiyle yüzleşen Fikret, yolundan dönüp Züleyha'ya hislerini açacak mı?