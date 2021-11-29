Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel 26 günlük Leyla'yı gezintiye çıkardı





CANLI MÜZİĞİN YENİ ADRESİ; BOAZ LİVE

Yaz başı açılan Kuruçeşme Boaz son dönemin en popüler mekanı oldu. Turgay Yıldız, Fatih Yurtyeri ve Cengiz Atasoy'un başında olduğu mekanda Boaz Rooftop, Boaz House ve Boaz Live olmak üzere 3 ayrı bölüm var. Neredeyse üçünde de yer bulmak imkansız. Hele Boaz Live, İstanbul eğlence hayatının en popüler mekanı oldu. Hangi ünlüyü ararsanız burada görebiliyorsunuz. Haftanın belli günleri Yaşar, Çelik, Dicle Olcay, Seda Mete ve Bendeniz sahne alıyor. Tabi bu başarının arkasında Cihan Saylam, Egemen İskender, Aykut Topçu'yu da saymak gerekir.