Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel 26 günlük Leyla'yı gezintiye çıkardı

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler'de 26 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Korel, ayaküstü röportaj yaptı. 3 Kasım'da kızını kucağına alan oyuncu, "Sizinle bir araya gelmeyeli çok uzun zaman oldu, heycanlandım" diye espri yaptı.
"KIZ ÇOCUK FARKLI"
Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi. İlk kez kız babası olan Halit Ergenç ise "Şimdilik sadece öpüp kokluyoruz. Kız bebeğin hali tavrı bile daha farklı ama" dedi. (Doğan SAVAŞ)
MAYA DİAB RÜZGARI
Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Maya Diab, önceki akşam Cahide Palazzo'da sevenleriyle buluştu. Lübnan'ın Diva'sı olarak tanınan Maya Diab, siyah şık bir elbiseyle misafirlerinin karşısına çıkarak göz kamaştırdı.