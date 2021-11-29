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    Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel 26 günlük Leyla'yı gezintiye çıkardı

    Güzel oyuncu Bergüzar Korel 26 günlük bebeği Leyla’yı gezmelere çıkardı. Kız çocuk istediğini her fırsatta dile getiren Korel çok mutluydu. İşte sizler için derlediğimiz 29 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Leyla gezintide

    Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler'de 26 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Korel, ayaküstü röportaj yaptı. 3 Kasım'da kızını kucağına alan oyuncu, "Sizinle bir araya gelmeyeli çok uzun zaman oldu, heycanlandım" diye espri yaptı.



    "KIZ ÇOCUK FARKLI"
    Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi. İlk kez kız babası olan Halit Ergenç ise "Şimdilik sadece öpüp kokluyoruz. Kız bebeğin hali tavrı bile daha farklı ama" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    MAYA DİAB RÜZGARI
    Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Maya Diab, önceki akşam Cahide Palazzo'da sevenleriyle buluştu. Lübnan'ın Diva'sı olarak tanınan Maya Diab, siyah şık bir elbiseyle misafirlerinin karşısına çıkarak göz kamaştırdı.



        DİYETE GİRİYOR
        Berkay Şahin, önceki gece Bahçeşehir Miosun adlı mekanın açılışında sahne aldı. Kilo takıntısı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Hayatımın en kötü günleri geliyor. Yarın diyete başlıyorum" diye konuştu.



        TARİHİ ÇAĞRI
        Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Turanlı, yeni aldığı Mercedes marka aracıyla Nişantaşı'na geldi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, iş görüşmesi yaptı.Çıkışta trafik nedeniyle arabasını bekleyen Turanlı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. "Tarihi bir dizide oynamayı çok istiyorum" diyerek yapımcılara mesaj yollayan oyuncu, daha sonra özel şoförlü otomobiliyle evinin yolunu tuttu.



        İKİZ MUTLULUK
        Kaleci Volkan Babacan, sunucu eşi Hilal Özdemir ve ikiz kızları Ayşe ve Yade ile Bebek'teydi. Parkta eğlenceli vakit geçiren çift, daha sonra çocuklarını kucaklarına alıp kahve içmeye gitti. (Aydın HAMZA)



            BOĞAZ TURU
            Demet Sabancı Çetindoğan, önceki gün oğlu Cevdet Çetindoğan ile Bebek sahilindeydi. Köpeklerini gezdirip Boğaz havası alan anne-oğul objektifleri görünce adımlarını hızlandırdı. (Aydın HAMZA)



            NAZARA GELDİLER
            Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, duyduğuma göre nazara gelmiş. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir, geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bir ayrılık yaşamış. O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, tartışma yaşamış. Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etmişler...



            CANLI MÜZİĞİN YENİ ADRESİ; BOAZ LİVE
            Yaz başı açılan Kuruçeşme Boaz son dönemin en popüler mekanı oldu. Turgay Yıldız, Fatih Yurtyeri ve Cengiz Atasoy'un başında olduğu mekanda Boaz Rooftop, Boaz House ve Boaz Live olmak üzere 3 ayrı bölüm var. Neredeyse üçünde de yer bulmak imkansız. Hele Boaz Live, İstanbul eğlence hayatının en popüler mekanı oldu. Hangi ünlüyü ararsanız burada görebiliyorsunuz. Haftanın belli günleri Yaşar, Çelik, Dicle Olcay, Seda Mete ve Bendeniz sahne alıyor. Tabi bu başarının arkasında Cihan Saylam, Egemen İskender, Aykut Topçu'yu da saymak gerekir.



                SÜRPRİZ İKİLİ
                Serdar Ortaç aşkı ile gündeme gelen şarkıcı Seçil Gür'ün adını son dönemde çok sık duyar oldum. Seçil Gür'ün adı son bir aydır şarkıcı ve oyuncu Celil Nalçakan ile anılır oldu. Hatta bir arkadaşım ikiliyi, Cihangir'de taksiye binerken bile görmüş.



                Tabii bir bayan ile bir erkek yan yana gelince hemen aşk haberleri çıksa da ben öyle yorum yapmayacağım. İkisi de müzik insanı olduğu için belki de albüm çalışması için bir araya gelmiş de olabilir diye düşünüyorum.



                PANAMA HAVASI
                Panama'ya tatile giden Defne Samyeli, yine olay yarattı. 49 yaşındaki şarkıcı, verdiği pozlarla yıllara meydan okuduğunu gösterdi. Fit haliyle beğeni toplayan Samyeli'ye "Kızların Derin ve Derin'i gölgede bıraktın" yorumları yapıldı.



                    KEYFİ KAÇTI
                    Sosyetik Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla keyfi kaçan çiftten Koçibey araç içerisinde yüzünü gizlemek istese de başarılı olamadı. İki sevgili, hızla oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



                    CAN PARILTISI
                    Sibel Can, önceki gün Girne Savoy Ottoman Palace Otel'te sahne aldı. Geçtiğimiz hafta Sevan Bıçakçı imzalı takılarıyla konuşulan Sibel Can, mücevher markalarının da ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçıya birkaç mücevher firmasından teklif geldiği öğrenildi.



                    RENKLİ BERRAK
                    Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere takıldı. Koşar adımlarla Soho Otel'e giren Tüzünataç, "Fashion Film Festivali İstanbul için jüri oldum. Ödül vereceğim, biraz geç kaldım" dedi. Oyuncu, rengarenk giyim tarzıyla dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



                        3 YIL SONRA DÖNÜYOR
                        Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo, 3 sene sonra ilk kez podyuma çıkacak. 2015 Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Camelo, yarın Tersane İstanbul'da yapılacak "Hakan Akkaya Cinderella Gelinlik Defilesi'nde doğum sonrası ilk kez podyumda yürüyecek.



                        HAYRAN JESTİ
                        Sevilen sanatçı İsmail Özkan, önceki gün evine giderken büyük sürpriz yaşadı. Zincirlikuyu'dan geçen Özkan, yol kenarındaki bilboardlarda albüm kapağını görünce şok oldu. Hemen yapım şirketini arayan Özkan, onların bu reklamı yapmadığını öğrenince şaşırdı. Bu pahalı jestin şarkıcının hayranları tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

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                        Haberler Saklambaç Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel 26 günlük Leyla'yı gezintiye çıkardı
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