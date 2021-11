Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel 26 günlük Leyla'yı gezintiye çıkardı

CAN PARILTISI

Sibel Can, önceki gün Girne Savoy Ottoman Palace Otel'te sahne aldı. Geçtiğimiz hafta Sevan Bıçakçı imzalı takılarıyla konuşulan Sibel Can, mücevher markalarının da ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçıya birkaç mücevher firmasından teklif geldiği öğrenildi.