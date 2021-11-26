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    Hadise, yurtdışı pazarına açılıyor

    Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Kert" isimli giyim markası için objektif karşısına geçti. Popçuya başarılı makyaj sanatçısı Alev Karslı da eşlik etti. Ürünlerini Türkiye'de dijital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise, ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa başlayacak. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Kasım tarihli Saklambaç haberleri.

    Büyük Hadise

    Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Kert" isimli giyim markası için objektif karşısına geçti. Popçuya başarılı makyaj sanatçısı Alev Karslı da eşlik etti. Ürünlerini Türkiye'de dijital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise, ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa başlayacak.

    YILIN RÜKÜŞÜ!
    Güzel oyuncu Seda Bakan ve babası Kasım Bakan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Babakız, kol kola alışverişin keyfini çıkardı. Ünlü oyuncu, "Bugünkü kıyafetlerimle yılın rüküşü seçilebilirim" diyerek herkesi gülümsetti.

    KEYİFLER YERİNDE
    Oyuncu Engin Altan Düzyatan,     önceki akşam eşi Neslişah Düzyatan ile Kuruçeşme Korto Restorant çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Akşam yemeği yedik'' diyerek mekandan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

        KAHVELER PİTT'TEN
        Dünyaca         ünlü oyuncu Brad Pitt, kahve makinesi De'Longhi'nin marka yüzü oldu. Firma reklam kampanyasını tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de de duyurdu. Reklamda günlük hayatından kesitler sunan Brad Pitt, "Kahve benim için bir tutku. Ben bu makine sayesinde keyfimi artırıyorum" dedi.

        MERVE'NİN KIZI
        Merve Oflaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncu köpeğine "Kızım bekle" diyerek yetişmeye çalıştı. Oflaz, köpeğinin adını soran muhabirlere, "Adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" cevabı verdi. DOĞAN SAVAŞ

        CHLOE, İSTANBUL'DA
        Serdar Ortaç        'la evliliğini noktalayan Chloe Loughnan, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. İş için İstanbul'a geldiğini söyleyen Chloe, "Yakında çok güzel sürprizlerim olacak" diye konuştu.

            TORUN İSTİYOR
            Derya Tuna, Vadistanbul'daydı. Oğlu İdo'yu evlendiren Tuna, torun sorusuna; "Elbette istiyorum. Bunun kararını oğlum ve gelinim verecek" dedi.

            KÖYDEN İNDİ ŞEHİRE
            Pandemi nedeniyle Fethiye'de köy hayatı yaşamaya başlayan Göksel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, "İşlerim nedeniyle köydeki evi kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.

            İKİ FARKLI NİLHAN!
            Nilhan, yeni single çalışması 'Asla' ile müzikseverlerle buluştu. Nilhan, klibinde iki karaktere büründü. Hem iyi hem de kötü bir kızı canlandıran genç sanatçı, "Hepimizin içinde iyi ve kötü bir taraf var" dedi.
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            Haberler Saklambaç Hadise, yurtdışı pazarına açılıyor
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