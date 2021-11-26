Hadise, yurtdışı pazarına açılıyor

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Kert" isimli giyim markası için objektif karşısına geçti. Popçuya başarılı makyaj sanatçısı Alev Karslı da eşlik etti. Ürünlerini Türkiye'de dijital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise, ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa başlayacak.
YILIN RÜKÜŞÜ!
Güzel oyuncu Seda Bakan ve babası Kasım Bakan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Babakız, kol kola alışverişin keyfini çıkardı. Ünlü oyuncu, "Bugünkü kıyafetlerimle yılın rüküşü seçilebilirim" diyerek herkesi gülümsetti.
KEYİFLER YERİNDE
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam eşi Neslişah Düzyatan ile Kuruçeşme Korto Restorant çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Akşam yemeği yedik'' diyerek mekandan ayrıldı. Doğan SAVAŞ