Hadise, yurtdışı pazarına açılıyor

KAHVELER PİTT'TEN

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, kahve makinesi De'Longhi'nin marka yüzü oldu. Firma reklam kampanyasını tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de de duyurdu. Reklamda günlük hayatından kesitler sunan Brad Pitt, "Kahve benim için bir tutku. Ben bu makine sayesinde keyfimi artırıyorum" dedi.