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    'Kuruluş Osman', 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkVarOldukça etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen diziydi.

    Zirvenin hakimi

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkVarOldukça etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen diziydi.

    Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,38 izlenme oranı ve 25,34 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve 21,77 izlenme payı 20+ABC1'de %10,29 izlenme oranı ve %23,85 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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    Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman', 72'nci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı
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