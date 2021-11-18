Kenan İmirzalıoğlu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor





SAHNEDE ENERJİK EVDE İSE SAKİN

Şarkıcı Simge ilginç açıklamalar yaptı: Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın. Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem. O nedenle profesyonel kararlar alırım."