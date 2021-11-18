Kenan İmirzalıoğlu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kızı Lalin'den sonra 2. kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Aracının camını açan oyuncu, yorgun olduğunu belirtti. Bebeğin cinsiyeti merak uyandıran İmirzalıoğlu, "Henüz belli değil" diyerek evinin yolunu tuttu.
(Doğan SAVAŞ)
6 MİLYONLUK POZ
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, mücevher markası Blue Diamond'ın yeni reklam yüzü oldu. Objektif karşısına geçen Uzerli'nin pozları beğeni topladı. Oyuncunun 1 yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL aldığı iddia edildi.
MAMA DEĞİL ANNE
İki çocuk annesi Wilma Elles, İzmir Ege Palas Otel'de Vizyoner Markalar Defilesi'nde podyuma çıktı. Mihriban Sposa firmasının nişan kıyafetleri ile podyumda yürüyen Elles, "Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe... Bana mama değil anne diyorlar" dedi.