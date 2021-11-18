Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kenan İmirzalıoğlu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

    Yakışıklı oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Aracının camını açan İmirzalıoğlu, ikince kez baba olmanın mutluluğunu yaşarken, bebeğinin cinsiyeti merak konusu oldu. "Henüz belli değil" diyen Kenan İmirzalıoğlu evinin yolunu tuttu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım Saklambaç haberleri...

    ‘Cinsiyet belli değil’

    Kızı Lalin'den sonra 2. kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Aracının camını açan oyuncu, yorgun olduğunu belirtti. Bebeğin cinsiyeti merak uyandıran İmirzalıoğlu, "Henüz belli değil" diyerek evinin yolunu tuttu.
    (Doğan SAVAŞ)



    6 MİLYONLUK POZ
    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, mücevher markası Blue Diamond'ın yeni reklam yüzü oldu. Objektif karşısına geçen Uzerli'nin pozları beğeni topladı. Oyuncunun 1 yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL aldığı iddia edildi.



    MAMA DEĞİL ANNE
    İki çocuk annesi Wilma Elles, İzmir Ege Palas Otel'de Vizyoner Markalar Defilesi'nde podyuma çıktı. Mihriban Sposa firmasının nişan kıyafetleri ile podyumda yürüyen Elles, "Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe... Bana mama değil anne diyorlar" dedi.



        TİCARETİ ÖĞRENDİ
        Oyuncu Birce Akalay, önceki gün bir davet çıkışı görüntülendi. Akalay, "Takı markası için çalışıyorum. Belki tatlı bir sürprizimiz olur mağazamızı açarız. Ticaret benim hiç bildiğim bir şey değildi. Öğreniyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        OF AMAN NALAN DÖNÜYOR
        Pop müziğin sevilen sesi 'Of Aman Nalan', uzun süre sonra yeniden sahnelerdeki yerini almaya hazırlanıyor. Nalan, Cumartesi akşamı Ağaoğlu Maslak 1453'te yer alan Yeni Gazino'da sahneye çıkacak.



        EDİS'İN İKİZİ
        Popçu Edis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Yapım aşamasında Edis'in 300'ün üzerinde fotoğrafı çekilmiş ve 250'ye yakın ölçüsü alınmıştı. Edis'in sadece gözlerinin yapımı 15 saat sürmüştü.



            2022 TÜYOLARI
            Ünlü Make-up Artist Fatih Şahin, 2022'nin makyaj tüyolarını paylaştı. Işıltılı göz makyajının ön planda olacağını ifade eden Şahin, "Dudak renklerinde ağırlıklı olarak kırmızı tonlar ön planda olacak" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            GÜZELLER GEÇİDİ!
            Cihan Nacar'ın gala defilesi ile açılışını yapan IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, gerçekleştirildi.



            Tülin Şahin'le start veren defilede, tasarımcının fuara özel hazırladığı ilk gelinliğini Şevval Şahin taşıdı.



                Güzelliğiyle göz dolduran Çağla Şıkel ile kapanışı gerçekleşen defilenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy yaptı.



                SAHNEDE ENERJİK EVDE İSE SAKİN
                Şarkıcı Simge ilginç açıklamalar yaptı: Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın. Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem. O nedenle profesyonel kararlar alırım."



                ALTAY: KONSER TAKVİMİNDEN MEMNUNUM
                Başarılı sanatçı Altay, önceki gün eşi Gülsüm hanımla birlikte alışveriş turuna çıktı. Akmerkez'de mağazaları dolaşan ikili, muhabirler ile ayak üstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde single parçasını çıkaran Altay, "Şuan çıkardığımız şarkı çalışmalarını yapıyorum, çok iyi gidiyor. Konser takvimi de bana uygun" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    AKVARYUM TURU
                    Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda ve oğlu Efehan geride bıraktığımız gün İstanbul Akvaryum da objektiflere yansıdı.Öğlen saatlerinde geldiği İstanbul Akvaryuma bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izleyen anne ve oğlu muhabirlere poz verip ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.



                    Oyuncu Dilay Korkmaz da yeğeni ile birlikte geldiği İstanbul Akvaryum da objektiflere poz verdi.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Sorsan en özgür onlar!
                    Haberler Saklambaç Kenan İmirzalıoğlu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor
                        SON DAKİKA