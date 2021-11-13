ATV'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptırmıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 112'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizi bir kez daha izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha cinayet suçlamasından Hakan sayesinde kurtulurken, Demir'in cesedi işçiler tarafından bulundu.







Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 112'nci bölümü #YeniBirAşk etiketiyle gündem oldu.