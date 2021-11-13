Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 112'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizi bir kez daha izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha cinayet suçlamasından Hakan sayesinde kurtulurken, Demir'in cesedi işçiler tarafından bulundu.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 112'nci bölümü #YeniBirAşk etiketiyle gündem oldu.
- Saklambaç
- 13.11.2021 Gazete
ATV'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptırmıyor
ATV’nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yine reytinglerin zirvesine oturdu. 112'inci bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, izleyenleri ekrana kitledi...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 112'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizi bir kez daha izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha cinayet suçlamasından Hakan sayesinde kurtulurken, Demir'in cesedi işçiler tarafından bulundu.