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    ATV'nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirveyi kaptırmıyor

    ATV’nin efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yine reytinglerin zirvesine oturdu. 112'inci bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, izleyenleri ekrana kitledi...

    Her zaman rekor

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 112'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizi bir kez daha izleyenleri ekrana kilitledi. Züleyha cinayet suçlamasından Hakan sayesinde kurtulurken, Demir'in cesedi işçiler tarafından bulundu.



    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 112'nci bölümü #YeniBirAşk etiketiyle gündem oldu.

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