Hera Aslan sevgilisi Ozan Doğulu’nun 3 kızını bağrına bastı

Ünlü aranjör Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan önceki akşam Rika Cihangir adlı mekanda sahne aldı.
Hera sahneye çıkmadan önce habercilerin sorularını cevapladı. Sevgilisi Ozan Doğulu ile evlenmeyi düşünmediklerini açıkladı. "Biz zaten evli gibiyiz" açıklamasını yaptı. Ardından şu ifadeleri kullandı: 3,5 yıldır beraber yaşıyoruz Evli gibi sayılırız. Nikah konusunu ikimiz de hiç gündeme getirmedik. Hayatı beraber paylaşıyoruz bir gün gelirde Evlenir miyiz ne den olmasın oda olabilir Ozan bana devamlı "eşim" diyor.
Çocuk yapmak için de evliliği beklemem. İnsanlar beni yanlış anlayabilir ama zaten çocuk düşünmüyorum benim zaten 3 tane kızım var Ozan'ın çocukları benim kızlarım Ablalarıyım onlara ablalık yapıyorum o yüzden çocuk yapmayı düşünmüyorum yaparsam da öncesi Evlenebilirim inanın biz böyle şeyleri düşünmüyoruz biz sadece ilişkimizi yaşıyoruz güzel müzikler yapıyoruz eyleniyoruz kızlarımızla vakit geçiriyoruz bundan daha mutlu edici bir şey olamaz.