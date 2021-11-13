Hera Aslan sevgilisi Ozan Doğulu’nun 3 kızını bağrına bastı





Çocuk yapmak için de evliliği beklemem. İnsanlar beni yanlış anlayabilir ama zaten çocuk düşünmüyorum benim zaten 3 tane kızım var Ozan'ın çocukları benim kızlarım Ablalarıyım onlara ablalık yapıyorum o yüzden çocuk yapmayı düşünmüyorum yaparsam da öncesi Evlenebilirim inanın biz böyle şeyleri düşünmüyoruz biz sadece ilişkimizi yaşıyoruz güzel müzikler yapıyoruz eyleniyoruz kızlarımızla vakit geçiriyoruz bundan daha mutlu edici bir şey olamaz.