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    Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkında ilginç gelişme! Sosyal medya yıkıldı...

    Aşkının ailesiyle tanışan Hadise, yeğenini kucağına alıp poz verdi. Hadise’ye “Nasıl da yakışır kucağına!” cevabı veren Mehmet Dinçerler’in mesajı evlilik yakın dedirtti.

    Kucak dolusu aşk

    Güzel şarkıcı Hadise, evlilik hayaline adım adım gidiyor. Kaan Yıldırım ayrılığından sonra kalbini iş adamı Mehmet Dinçerler'e kaptıran popçu, sevgilisinin ailesiyle yakınlaşmaya başladıktan sonra önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı.



    Yeğeni Melik Hamza'yla fotoğraflarını paylaşan şarkıcıya sevgilisinden aşk dolu yorum geldi.



    Yeğenini kucağına alıp poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Melik Hamza... Doğum günün kutlu olsun..." notu düştü. Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise de 'Sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.
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        Haberler Saklambaç Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkında ilginç gelişme! Sosyal medya yıkıldı...
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