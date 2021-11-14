Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkında ilginç gelişme! Sosyal medya yıkıldı...





Yeğenini kucağına alıp poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Melik Hamza... Doğum günün kutlu olsun..." notu düştü. Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı. Hadise de 'Sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.