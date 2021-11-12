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    İrem Derici yine şaşırttı! Eski defterleri açarak, takipçilerini üzdü

    Cem Belevi defterini kapatan İrem Derici, eski defterleri açtı. Şarkıcı, önceki gün bir dönem kısa süreli aşk yaşadığı Genco Ecer’le bir araya gelerek şaşırttı. Tekrar bir denemeye girmesine üzülen takipçileri Derici'ye, "Aman dikkat yine üzülme" uyarısı yaptı.

    Aşk yeniden

    Sivri dili yüzünden sık sık eleştirilen İrem Derici, aşk hayatında eski defterleri açtı. Son olarak Cem Belevi ile gizli saklı yaşadığı ilişkisi hüsranla biten Derici, geçtiğimiz gün yaptığı itirafla dikkat çekmişti.



    Göğüs estetiği yaptıran şarkıcı, "4 bin euro verdim diye... mikrofon uzatıyorum" demişti.



    Derici, önceki gün de eski aşkı Genco Ecer ile buluştu. 2018 yılında kısa süreli aşk yaşayan ve ilişkileri yürümeyen Derici ile Ecer, buluşmalarını sosyal medyadan duyurdu. Yüzü gülen şarkıcının paylaşımları "Aşk yeniden" dedirtti. İkili ayrılık sonrasında yaptıkları açıklamalarla da gündem olmuştu.



        BİR GARIP İLİŞİKİ
        Derici'ye aşık olmadığını ifade eden Ecer, "Ne İrem bana aşıktı ne de ben İrem'e… Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık" demişti.



        Birbirlerine aşık olmadıklarını söyleyen ikilinin tekrar bir denemeye girmesine üzülen takipçileri Derici'ye, "Aman dikkat yine üzülme" uyarısı yaptı.

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