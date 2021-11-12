İrem Derici yine şaşırttı! Eski defterleri açarak, takipçilerini üzdü





BİR GARIP İLİŞİKİ

Derici'ye aşık olmadığını ifade eden Ecer, "Ne İrem bana aşıktı ne de ben İrem'e… Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık" demişti.