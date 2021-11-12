İrem Derici yine şaşırttı! Eski defterleri açarak, takipçilerini üzdü

Sivri dili yüzünden sık sık eleştirilen İrem Derici, aşk hayatında eski defterleri açtı. Son olarak Cem Belevi ile gizli saklı yaşadığı ilişkisi hüsranla biten Derici, geçtiğimiz gün yaptığı itirafla dikkat çekmişti.
Göğüs estetiği yaptıran şarkıcı, "4 bin euro verdim diye... mikrofon uzatıyorum" demişti.
Derici, önceki gün de eski aşkı Genco Ecer ile buluştu. 2018 yılında kısa süreli aşk yaşayan ve ilişkileri yürümeyen Derici ile Ecer, buluşmalarını sosyal medyadan duyurdu. Yüzü gülen şarkıcının paylaşımları "Aşk yeniden" dedirtti. İkili ayrılık sonrasında yaptıkları açıklamalarla da gündem olmuştu.