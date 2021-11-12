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    Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...

    Hakan Baş’la evliliğinde sorunları devam eden Bensu Soral, gecelerde yalnız başınaydı. “Hakan’la düşman değiliz” diyen oyuncu Kubilay Aka ile çıkan aşk dedikodularına ise “Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum” cevabı verdi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Bensu yıprandı

    İşadamı Hakan Baş ile son zamanlarda evliliklerinde çalkantılı bir dönem geçiren Bensu Soral, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.



    Soral, Hande Erçel'le gittikleri ABD tatilinden döndükten sonra eşiyle birlikte görüntü vermezken, önceki gece de yalnız başınaydı.



    Evlilikleri hakkında yöneltilen soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Bizim Hakan'la öyle bir düşmanlığımız yok. Benim için çok değerli bir insan. Kendisinin bendeki yeri çok ayrı" dedi.



    "DÜŞMANLIK YOK!"
    Herkes Soral'dan "Mutluyuz sorunları atlattık" açıklaması beklerken güzel oyuncunun "Düşmanlık yok demesi" sanki ayrılık habercisi gibiydi.



    Soruları içtenlikle cevaplayan Soral, oyuncu Kubilay Aka ile samimi fotoğraflarının evlilikte kriz çıkardığı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Mesleğimiz gereği konuşmak durumunda kalıyoruz. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum." .

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