Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...





"DÜŞMANLIK YOK!"

Herkes Soral'dan "Mutluyuz sorunları atlattık" açıklaması beklerken güzel oyuncunun "Düşmanlık yok demesi" sanki ayrılık habercisi gibiydi.







Soruları içtenlikle cevaplayan Soral, oyuncu Kubilay Aka ile samimi fotoğraflarının evlilikte kriz çıkardığı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Mesleğimiz gereği konuşmak durumunda kalıyoruz. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum." .

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