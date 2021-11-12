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    Birce Akalay sakatlanınca hayaline veda etti

    Sakatlanınca balerin olma hayaline veda eden Birce Akalay, kendi tasarımlarından oluşan koleksiyonunu hayata geçirdi. Deniz ve gökyüzünden ilham aldığını belirten Akalay, hayallerini kısa vadeli tuttğunu söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Kasım Saklambaç haberleri...

    Hayalleri kısa vadeli

    Kendi tasarımlarından oluşan Birce Fine Jewellery koleksiyonunu hayata geçiren Birce Akalay, tasarımlarında gökyüzü ve derin denizden ilham aldığını söyledi. Sakatlanınca balerin olma hayaline veda eden güzel oyuncu, "Hayatın neler getireceği belli olmuyor. Bu yüzden kısa vadeli hayaller kuruyorum" dedi.



    HEYECAN SARDI
    GÜZEL oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Arnavutköy Sütiş'te arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bekiroğlu, uzun bir süreden sonra setlere dönüş yaptığını ve heyecanlı olduğunu belirtti. (Aydın HAMZA)



    ALİSA'NIN 'OYUNCAK'I
    BAŞARILI şarkıcı Alisa Gürbüz, hayranlarının karşısına 'Oyuncak' adlı yeni teklisi ile geçti. Gürbüz'ün, DMC etiketiyle yayınlanan çalışması listeleri alt üst etti. Şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Alisa, "Şarkı söylemek kadar üretmek de benim için çok önemli" diye konuştu. Alisa'nın şarkısı YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da en çok dinlenen şarkılardan oldu.



        TURNE SÜPRİZİ
        Ozan Doğulu önceki akşam Fine Bomonti adlı mekanda sahne aldı. 90'ların sevilen şarkılarını çalan DJ, izleyenleri coşturdu. Kurmuş olduğu parti konseptli orkestrası ODO ile konserlerine devam eden Doğulu, Türkiye turnesine başlayacağını söyledi.



        4 KLİP BİRDEN
        Müzİk Öğretmenliği mezunu Taner Güner, 8 şarkıdan oluşan ikinci albümü TG 2 ile sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 yılda tamamlanan albümdeki şarkıların söz ve müziği Taner Güner'e ait.



        HEM OYNADI HEM SÖYLEDİ
        Oyunculuğunun yanı sıra etkileyici sesiyle de tanınan Fahriye Evcen, "Bana Ellerini Ver" eserinden uyarlanan şarkıyı seslendirdi. Oğlu Karan'la Prima Premium Care'in yeni reklam filminde rol alan Evcen, oyunculuğu kadar sesiyle de konuşulacak.



            YENİ MERVE
            "Estetik yaptırdığıma pişmanım" açıklamasıyla ses getiren Merve Boluğur, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan 29 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli pozunu Instagram'da paylaştı. Karesine "Yeni imaj" notu düşen Merve Boluğur'un tarzı beğeni topladı.



            SEMPATİK İKİLİ
            Oyuncu Büşra Develi, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı renklendirdi. Kedisiyle bir karesini paylaşan Develi, "Sempatik ikili" notunu düştü. Oyuncuya, "Hem sempatik hem güzel ikili" iltifatları yapıldı.



            BOTLA GÜNEŞLENDİ
            Yonca Evcimik, önceki gün Bodrum'da güneşin tadını çıkardı. Yazdan kalma son günleri değerlendirmek isteyen 58 yaşındaki Yoncimik, kendini şezlonga attı. Şarkıcının ayağındaki botlarla güneşlenmesi dikkatlerden kaçmadı.



                OLMADI SERENAY
                Son olarak Umut Evirgen aşkıyla gündem olan Serenay Sarıkaya'nın 10 Kasım paylaşımı tepki çekti. Güzel oyuncu, Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtü giyip arkadaşlarıyla poz verdi. Bayram havasıyla çekilen fotoğrafa "Serenay bayram kutluyor galiba" yorumları geldi.



                DEV SİMGE
                Popçu Simge, sahnede yaşadıklarını anlattı. Simge, "Sahne, kendimi en özgür hissettiğim yer. Sevdiğim işi yapıyorum. Müzik bana öyle bir enerji veriyor ki stüdyoda da sahnede de devleşiyorum" diye konuştu.



                MANGA'DAN MÜJDE
                Rock müziğin sevilen grubu maNga, yeni albümleri "Antroposen" öncesi Zorlu PSM'de gerçekleşen Brand Week İstanbul 2021 etkinliğine katıldı. Grup üyeleri etkinlikte "Antroposen Çağı" hakkında ilgi çekici açıklamalar yaptı. Başarılı sanatçı Ferman Akgül, yeni albümlerini 14 Aralık'ta çıkaracaklarını müjdeledi.



                    KİME HESAP SORDU
                    Şarkcı Ebru Keskin, Amerika'da kaldığı dönemde Kim Kardashian ile tanışma fırsatı yakaladığını söyledi. Ermeni asıllı yıldız Kim Kardashian ile 'Temptation' filminde aynı seti paylaştığını belirten Keskin, ona hesap sorduğunu açıkladı. Keskin, "Kim Kardashian'ı kenara çektim 'Gerçekten Türkler'i sevmiyor musun?' diye sordum" dedi. Keskin, gösterdiği tepki karşısında Kardashian'ın kısa süreli bir şok yaşadığını da sözlerine ekledi.
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                    Samuray kılıçlı vahşette şoke eden gerçek
                    Haberler Saklambaç Birce Akalay sakatlanınca hayaline veda etti
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