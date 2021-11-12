Birce Akalay sakatlanınca hayaline veda etti





ALİSA'NIN 'OYUNCAK'I

BAŞARILI şarkıcı Alisa Gürbüz, hayranlarının karşısına 'Oyuncak' adlı yeni teklisi ile geçti. Gürbüz'ün, DMC etiketiyle yayınlanan çalışması listeleri alt üst etti. Şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Alisa, "Şarkı söylemek kadar üretmek de benim için çok önemli" diye konuştu. Alisa'nın şarkısı YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da en çok dinlenen şarkılardan oldu.