Birce Akalay sakatlanınca hayaline veda etti

Kendi tasarımlarından oluşan Birce Fine Jewellery koleksiyonunu hayata geçiren Birce Akalay, tasarımlarında gökyüzü ve derin denizden ilham aldığını söyledi. Sakatlanınca balerin olma hayaline veda eden güzel oyuncu, "Hayatın neler getireceği belli olmuyor. Bu yüzden kısa vadeli hayaller kuruyorum" dedi.
HEYECAN SARDI
GÜZEL oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Arnavutköy Sütiş'te arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bekiroğlu, uzun bir süreden sonra setlere dönüş yaptığını ve heyecanlı olduğunu belirtti. (Aydın HAMZA)
ALİSA'NIN 'OYUNCAK'I
BAŞARILI şarkıcı Alisa Gürbüz, hayranlarının karşısına 'Oyuncak' adlı yeni teklisi ile geçti. Gürbüz'ün, DMC etiketiyle yayınlanan çalışması listeleri alt üst etti. Şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Alisa, "Şarkı söylemek kadar üretmek de benim için çok önemli" diye konuştu. Alisa'nın şarkısı YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da en çok dinlenen şarkılardan oldu.