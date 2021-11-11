Sosyetede dev kavga! Birbirlerine girdiler: Kemal Gülman ile Feryal Gülman bir anda...

Çekişmeli devam eden boşanma davalarıyla olay yaratan sosyetenin ünlü isimleri Feryal Gülman ve Kemal Gülman, önceki gün görülmemiş bir piştiye imza attı.
89 yaşındaki Gülman, iki yıldır aşk yaşadığı kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile tatil için Fransa'ya gitti. Sevgililer, Nice uçağıyla İstanbul'a dönerken büyük bir sürprizle karşılaştı. Kemal Gülman'la aynı uçakla dönen yolcular arasında hala resmi eşi olan Feryal Gülman da vardı. Oldukça gergin bir uçuş gerçekleştiren iş adamı, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Size o haber verdi. Ne soracaksanız gidin ona sorun. Bu kadın belasını arıyor!" dedi.
ZİNA DAVASI AÇABİLİRİM
Feryal Gülman ise, "Benim uçakta sizi çağırmam söz konusu değil. Beraber uçuyorlardı tesadüfen aynı uçakta karşılaştık. Tamamen tesadüf. Boşanma sürecimiz devam ediyor" açıklamasını yaptı. Gülman sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçakta olduklarını bilmiyordum. Aynı hizada oturduk, 3A'da ben oturuyordum, 3D'de Kemal oturuyordu. Sevgilisi 4D'de idi… Sinir krizi geçirdim, hostesten yerimi değiştirmesini istedim. Pandemi sebebiyle izin vermediler. Hala benim resmi kocam, alana ister gazeteci ister dedektif çağırırım. Kocam olduğu için sevgilisiyle gördüm ve yeniden zina davası açabilirim" dedi.