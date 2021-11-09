Pınar çok şeker! ünlü şarkıcının önceki haliden eser kalmadı

Magazin dünyasındaki estetikli ünlüler kervanına şarkıcı Pınar Dilşeker de katıldı. 90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyeni görenler tanımakta zorlandı.







Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen 49 yaşındaki Dilşeker, yeni imajıyla bambaşka biri oldu. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan şarkıcının eski halinden eser kalmadı. Görenleri şaşkına çeviren ve gençlik yıllarından bile daha güzelleşen Dilşeker'in yeni hali gündem oldu. Ünlü şarkıcıya "Pınar Dilşeker her haliyle çok şeker" espirileri yapıldı.