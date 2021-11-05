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    Hande Erçel'den anlamlı çağrı: “Gelin hepimiz kahraman olalım”

    Hande Erçel, doğum günü için çağrı yaptı. Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış isteyen oyuncu, “Gelin hepimiz kahraman olalım” mesajı verdi. İşte tüm detaylar...

    Süper kahraman

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i 10 Ocak 2019'da kanser nedeniyle kaybetmişti. O günden beri kansere savaş açan Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'İyi Niyet Elçisi' oldu.

    Güzel oyuncu, doğumgünü için de yeni bir kampanya başlattı.



    28 yaşına girmeye hazırlanan Erçel, sevenlerine çağrıda bulundu. Oyuncu 24 Kasım'daki doğum günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.



    Kalbinin güzelliğini bir kez daha konuşturan Erçel'in kampanyası 5 Aralık'a kadar sürecek.
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    Haberler Saklambaç Hande Erçel'den anlamlı çağrı: “Gelin hepimiz kahraman olalım”
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