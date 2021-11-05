Hande Erçel'den anlamlı çağrı: “Gelin hepimiz kahraman olalım”

Güzel oyuncu, doğumgünü için de yeni bir kampanya başlattı.







28 yaşına girmeye hazırlanan Erçel, sevenlerine çağrıda bulundu. Oyuncu 24 Kasım'daki doğum günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.







Kalbinin güzelliğini bir kez daha konuşturan Erçel'in kampanyası 5 Aralık'a kadar sürecek.



