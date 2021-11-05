Mine Tugay'dan nazar önlemi | 5 Kasım magazin haberleri

Oyuncu Mine Tugay'ın taktığı kolyesi sosyal medyada merak konusu oldu. Nazara karşı önlem alan Tugay'ın, Nilay Bayındır'ın sahibi olduğu Linya Jeweller'in yeni koleksiyonu Hera & Evil Eye tasarımını taktığı ortaya çıktı.
Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam Akmerkez'deydi. Oyuncuya Metin Hara'yla ilişkisi sorulunca, "Her şey yolunda" cevabını verdi. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi için Adanaİstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık gidip gelmeye alıştım" dedi. (Aydın HAMZA)
ARABESK SAVUNMASI
Başarılı sanatçı Ümit Besen ve rockçı Pamela, Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da sahne aldı. Arabesk müziğini savunan Ümit Besen, "Hayat başlı başına bir arabesk. Amerikalılar'ın da arabeski caz müzik" dedi.