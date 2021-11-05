Mine Tugay'dan nazar önlemi | 5 Kasım magazin haberleri





KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle dizi sosyal medyada da çok konuşuldu.



'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de % 9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,13 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.