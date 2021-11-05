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    Mine Tugay'dan nazar önlemi | 5 Kasım magazin haberleri

    Oyuncu Mine Tugay'ın taktığı kolyesi sosyal medyada merak konusu oldu. İşte haberin detayları ve 5 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin haberleri...

    Nazar önlemi

    Oyuncu Mine Tugay'ın taktığı kolyesi sosyal medyada merak konusu oldu. Nazara karşı önlem alan Tugay'ın, Nilay Bayındır'ın sahibi olduğu Linya Jeweller'in yeni koleksiyonu Hera & Evil Eye tasarımını taktığı ortaya çıktı.




    Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam Akmerkez'deydi. Oyuncuya Metin Hara'yla ilişkisi sorulunca, "Her şey yolunda" cevabını verdi. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi için Adanaİstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık gidip gelmeye alıştım" dedi. (Aydın HAMZA)



    ARABESK SAVUNMASI
    Başarılı sanatçı Ümit Besen ve rockçı Pamela, Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da sahne aldı. Arabesk müziğini savunan Ümit Besen, "Hayat başlı başına bir arabesk. Amerikalılar'ın da arabeski caz müzik" dedi.



        AŞIK VEYSEL AHNEDE
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, 'Mozaik' adlı dev konser Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Hologram teknolojisiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli sahnedeki gösteriye sanal varlıklarıyla eşlik ederken halk ozanı Aşık Veysel, sazını çaldı. "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.



        AVRUPA YOLCUSU
        Şarkıcı Irmak Arıcı, Avrupa turnesine başlıyor. "Mühür" isimli parçasıyla müzik listelerinde 1 numaraya çıkan şarkıcının, 3 aylık Avrupa turnesi tarihleri belli oldu. Konserlerine büyük bir özenle hazırlanan Arıcı, sevenlerine birçok sürpriz hazırladı.



        KURULUŞ OSMAN YİNE ZİRVEDE
        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkeBaşkaldıranın etiketiyle dizi sosyal medyada da çok konuşuldu.

        'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de % 9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,13 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.



            SEREN STYLE
            Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Seren Serengil, önceki akşam Nişantaşı Müdana isimli mekan çıkışı görüntülendi. Bir arkadaşının doğum gününe katılan Serengil, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Soruları yanıtsız bırakan şarkıcı, gazetecilere "İyi akşamlar" demekle yetindi.
            Aydın HAMZA



            ANA KUZUSU
            Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin, önceki gün İstinyePark'taydı. Giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Tarık Emir Tekin, annesini uğurladıktan sonra bir süre daha alışveriş yaptı.



            AMAN ÇORAP KAÇMASIN!
            HANDE Yener, Kapadokya Sess'te sahneye çıktı. Şarkıcı, 2 saat sahnede kaldı. "Christoper Esber" imzalı kostümünü "Versace" marka kırmızı desenli tül çorap ile tamamlayan Yener'in tarzı büyük beğeni topladı. 3 bin 500 liralık Versace çorabın fiyatını öğrenen hayranları "Aman çorap kaçmasın" esprisi yaptı.



                MUTFAK                 ALIŞVERİŞİ
                GÜZEL oyuncu Pınar Deniz ve sevgilisi Yiğit Kirazcı, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. İkili, alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında mutfak ürünleri satan bir mağazadan el ele çıkarken görüntülendi.



                İSKANDİNAV DEĞİL ADANA
                BİR dönem Serdar Ortaç aşkıyla gündem olan şarkıcı Seçil Gür, önceki gün yüzleri gülümsetti. Şarkıcı, sosyal medyadan bir takipçisinin "İskandinav kökenli misin? Onlara çok benziyorsun" sorusuna şu cevabı verdi: "Adanalı olduğumu ispatlayabilirim ama inandıramam." Gür'ün bu cevabına "En güzel Adanalı" iltifatları yapıldı.



                FOTO KUTLAMA
                Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'a sevgilisi Tuğba Coşkun'dan fotoğraflı kutlama geldi. Dün 54 yaşına giren Orman'la çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Coşkun, "İyi ki doğdun" notu düştü.

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                Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
                Haberler Saklambaç Mine Tugay'dan nazar önlemi | 5 Kasım magazin haberleri
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