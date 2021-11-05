Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi ile sarmaş dolaş! Kameraları görünce kaçtı...

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sık sık magazin sayfalarını süslemeye başladı.
3 Eylül'de 18 yaşına giren Talu, gecelerde boy göstermeye tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz gün verdiği Cadılar Bayramı pozlarıyla gündem olan Derin Talu, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla görüntülendi.
264 bin takipçili sosyal medya hesabında oldukça cesur pozlar veren Talu, objektifleri görünce ürkek bir ceylan kesildi.
Derin Talu'nun, erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş eğlencesi objektife böyle yansıdı.
MEKANDAN KAÇTI
Genç kız, meçhul sevgilisiyle aşk dolu bir gece yaşadı.
Sokak ortasında sevgilisiyle dakikalarca öpüşen Derin Talu, görenleri şaşkına çevirdi.
Daha sonra görüntülendiğini fark eden Talu, panik yaparak yüzünü gizlemeye çalıştı.
Genç kız, son çare olarak mekandan kaçarak hızlıca uzaklaştı.