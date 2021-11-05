Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi ile sarmaş dolaş! Kameraları görünce kaçtı...

    Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, gecelere bir çıktı tam çıktı. 3 Eylül’de 18 yaşına giren ve mekanlara gitmeye başlayan genç kız, önceki gece aşka geldi. Talu, sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı. Sosyal medyada cesaret sınırlarını zorlayan Derin Talu, objektifleri görünce ürkek ceylan gibi kaçtı

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Takvim
    ’Derin’ gece

    Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sık sık magazin sayfalarını süslemeye başladı.

    3 Eylül'de 18 yaşına giren Talu, gecelerde boy göstermeye tam gaz devam ediyor.



    Geçtiğimiz gün verdiği Cadılar Bayramı pozlarıyla gündem olan Derin Talu, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla görüntülendi.

    264 bin takipçili sosyal medya hesabında oldukça cesur pozlar veren Talu, objektifleri görünce ürkek bir ceylan kesildi.


    Derin Talu'nun, erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş eğlencesi objektife böyle yansıdı.


    MEKANDAN KAÇTI
    Genç kız, meçhul sevgilisiyle aşk dolu bir gece yaşadı.

    Sokak ortasında sevgilisiyle dakikalarca öpüşen Derin Talu, görenleri şaşkına çevirdi.

    Daha sonra görüntülendiğini fark eden Talu, panik yaparak yüzünü gizlemeye çalıştı.

    Genç kız, son çare olarak mekandan kaçarak hızlıca uzaklaştı.

        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Saklambaç Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi ile sarmaş dolaş! Kameraları görünce kaçtı...
            SON DAKİKA