Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sevgilisi ile sarmaş dolaş! Kameraları görünce kaçtı...







ANNESİ NE DİYECEK?

Daha önce kızının olaylı gecesinde destek çıkan Defne Samyeli'nin bu aşk gecesine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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