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    Özge Özpirinçci'nin isim önerisine eşi Burak Yamantürk'ten veto

    Özge Özpirinçci, kızının ismini Üzüm koymak istedi. Ancak eşi Burak Yamantürk’ten veto gelince yeni isim arayışına girdi. Hayli keyifli olduğu görülen Özge Özpirinçci, "İlk hamile pozumu vereyim" diyerek gazetecilerle şakalaştı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Üzüme veto!

    Doğumuna sayılı günler kalan Özge Özpirinçci, önceki gün Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Hamilelik sürecinden bahseden oyuncu, "Kızım beni hiç yormadı. Sette çalışırken de çok uyumluydu benimle sağolsun. Çok az kaldı altı hafta, yılbaşı öncesi geliyor" dedi.

    Daha önce çocuğunun ismini 'Üzüm' koymak istediğini söyleyen oyuncu, bu kararından vazgeçti. Özpirinçci, "Üzüm ismine asla ve asla pozitif yanıt alamıyorum. Maalesef Burak kesinlikle reddetti Üzüm'ü. Yüzünü görünce karar vereceksiniz diyor birçok kişi. Galiba öyle olacak" diye konuştu.

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