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    Bestemsu Özdemir korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu bakın nasıl görüntülendi

    Dizilerin ve reklamların aranılan yüzü ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, böbrek enfeksiyonu geçirdi. Özdemir, bir süre daha hastanede kalacağını söyledi...

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Bestemsu korkuttu!

    Bestemsu Özdemir, korkuttu. 30 yaşındaki oyuncu, böbrek rahatsızlığı geçirince apar topar İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bestemsu dün hastanenin bahçesinde hava alırken görüntülendi.

    Tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarılan Bestemsu'nun hasta ve yorgun olduğu gözlendi. Güzel oyuncunun kollarında açılan damar yolları, durumun kritikliğini gözler önüne serdi. Böbrek iltihabı sebebiyle 5 gündür hastanede yattığını söyleyen Özdemir, "Şu an iyiyim. 3 gün daha hastanede kalacağım. Rahatsızlığımı çözmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

    Güzel oyuncu, hava almak için refakatçisinin eşliğinde hastane bahçesine çıktı...

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    Haberler Saklambaç Bestemsu Özdemir korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu bakın nasıl görüntülendi
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