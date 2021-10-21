Buse İskenderoğlu paylaştı tepkiler çığ gibi büyüdü! "Tarihe saygısızlık"

Sanat ve sosyete dünyası, yogaya merak sardı. Kimi parkta kimi çatıda yoga yaptı. Ancak manken Buse İskenderoğlu'nun katıldığı etkinliğin yapıldığı mekan, tartışmaya yol açtı. İskenderoğlu, bir grup ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda yoga yaptı. Ancak Osmanlı hat sanatının eşsiz örneklerinin bulunduğu yalıda yapılan bu etkinlik tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları İskenderoğlu ile katılımcılara tepki gösterdi:

Yüzlerce yıllık tarihe saygısızlık...

Bahçede olsa anlardık ama binanın içi olmamış.

Sait Halim Paşa gibi önemli bir şahsın evini ne hale getirmişler üzüldüm.

Yoga artık canım.

YORUMLARI HEMEN SİLDİ

Ünlü sunucu, yoga yaptığı kareleri Instagram'dan paylaştı. Yapılan eleştirileri görünce hepsini sildi...