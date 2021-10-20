Fahriye Evcen’den ders gibi açıklamalar!

Öte yandan Evcen, set ve ev arasında gidip geldiğini oğlu Karan'a bakmakta ise zorlanmadığını söyledi. 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, şöyle devam etti: "Bunlar asılsız iddialar. Ben dadının sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum. Yabancı dil bilmesi de önemli değil. Önemli olan Türkçe'yi iyi bir şekilde bilmesi... Diğer dilleri okulda öğrenecek zaten..."