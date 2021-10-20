Fahriye Evcen’den ders gibi açıklamalar!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Altınyıldız reklamlarında oynadı. İşbirliği için Ulus 29'da bir davet verildi. Davete Burak Özçivit'ten önce gelen Fahriye Evcen, yakışıklı eşine övgüler yağdırdı.
Evcen, "Ben onda en çok smokin giymesini beğeniyorum. Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama smokin başka oluyor" diyerek eşine smokini çok yakıştırdığını söyledi.
Alparslan dizisiyle setlere iki yıl sonra dönen Fahriye Evcen, "Uzun bir süre at ve kılıca çalıştık. Aksiyon sahneleri biraz daha fazla efor gerektiriyor ama çok keyifli. Barış'la da gayet güzel ve keyifli çalışıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.