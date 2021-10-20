Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fahriye Evcen’den ders gibi açıklamalar!

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen bakıcıda yabancı dil aramadığını söyledi. Sözleriyle herkese ders verdi: Bence önemli olan bakıcının Türkçe’yi, ana dilimizi iyi bilmesi... Zaten Karan diğer dilleri okulda öğrenecek...

    Doğan Savaş
    Karan’ın ana dili!

    Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Altınyıldız reklamlarında oynadı. İşbirliği için Ulus 29'da bir davet verildi. Davete Burak Özçivit'ten önce gelen Fahriye Evcen, yakışıklı eşine övgüler yağdırdı.

    Evcen, "Ben onda en çok smokin giymesini beğeniyorum. Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama smokin başka oluyor" diyerek eşine smokini çok yakıştırdığını söyledi.

    Alparslan dizisiyle setlere iki yıl sonra dönen Fahriye Evcen, "Uzun bir süre at ve kılıca çalıştık. Aksiyon sahneleri biraz daha fazla efor gerektiriyor ama çok keyifli. Barış'la da gayet güzel ve keyifli çalışıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

        Öte yandan Evcen, set ve ev arasında gidip geldiğini oğlu Karan'a bakmakta ise zorlanmadığını söyledi. 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, şöyle devam etti: "Bunlar asılsız iddialar. Ben dadının sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum. Yabancı dil bilmesi de önemli değil. Önemli olan Türkçe'yi iyi bir şekilde bilmesi... Diğer dilleri okulda öğrenecek zaten..."

        BENİM DURUŞUM BELLİ
        Bu arada Özçivit, "hakaret" suçlamalarına tepki gösterdi: Benim duruşum, çizgim belli. Beni ilgilendiren bir durum yok...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin içi fokur fokur!
        Haberler Saklambaç Fahriye Evcen’den ders gibi açıklamalar!
            SON DAKİKA