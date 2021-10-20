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    Defne Samyeli’ne mahkemeden kötü haber! Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını kaybetti

    Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın kitabında kişilik haklarına saldırdığını açıkladı. 1 liralık tazminat davası açtı. Ancak kaybedince hüsrana uğradı...

    Deniz Yusufoğlu
    Yerle bir oldu!

    Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasındaki kavga adliyeye taşındı. Samyeli, Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığını belirtti. Sandal hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mankeme söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Mustafa Sandal'ın beraatine karar verdi.

    Samyeli bunun üzerine 1 liralık tazminat davası açtı. Ancak Sandal'ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Defne Samyeli'nin tazminat davasının reddine karar verdi.

    Ünlü sanatçı, Samyeli'nin kendisine açtığı bütün davalardan beraat etti.

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    Haberler Saklambaç Defne Samyeli’ne mahkemeden kötü haber! Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını kaybetti
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