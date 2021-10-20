Fetih vakti! Kuruluş Osman’ın yeni bölümü sürprizlerle dolu

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.