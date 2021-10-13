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    Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi: "Ne yazarsanız saygı duyarım"

    Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki gece Hande Subaşı'nın eski kocası Can Tursan ile görüntülendi. İşte haberin detayları ve 13 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Can sadece arkadaşım

    Bir an panikleyen Ahu Yağtu daha sonra şunları söyledi: "Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz beni Can ile... Çünkü daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim Can benim sadece arkadaşım. Siz yine de çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım." Doğan SAVAŞ

    TÜRKİYE TURNESİ
    Şarkıcı Simge, 16 Ekim'de Türkiye turnesine çıkacak. İlk durağı Ankara olacak. Daha sonra Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

    PODYUM ÖZLEMİ
    Ebru Şallı, önceki gün bir davete katıldı. Gazetecilere poz verdiği sırada kısa bir podyum yürüyüşü yaptı. Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Eski günleri arar olduk. Defile yapmayı çok ama çok özledim. Pandemi yüzünden podyuma hasret kaldık." Aydın HAMZA

        LİNET GECESİ
        Şarkıcı Linet, Poll Production organizasyonu kapsamında Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Sesiyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı. "Mutlu ve gururluyum" diyerek duygularını anlattı.

        TARZAN TARKAN
        Tarkan pandeminin başladığı dönemden itibaren Almanya'dan çıkmadı! Eşi ve kızı ile Almanya'da kaldı. Bu süre boyunca saçlarını uzattı. Yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı salladı. Fotoğrafın altına "Pandemide saçlar çığrından çıktı. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin" notunu yazdı.

        ARKADAŞ ZARAFETİ
        Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Uzun zamandır görüşmediği arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi. Zarafeti ile görenleri büyüledi.

            MÜJDE BARIŞTILAR
            Oyuncu Müjde Uzman sevgilisi Oğuzhan Uğur ile yeniden barıştı. Kuruçeşme'deki Kuka adlı mekanda yemek yedi. İkilinin keyfi yerindeydi.

            İZEL GERİ DÖNDÜ…
            Şarkıcı İzel sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz akşam İzmir Üzüm'de sahne alan sanatçı muhteşem performansıyla herkesi bir kez daha mest etti. 3 ay Bodrum Azka Otel'de kalan İzel, bol bol kitap okudu, denize girip yüzerek enerji topladı.

            YILDIZ SEVGİSİ HARBİYE'YE SIĞMADI
            Şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında açık havada konser veren sanatçı sevilen şarkılarıyla izleyenleri kendine yine hayran bıraktı.

                HANDE KIŞA HAZIR!
                Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal, yenilenen repertuvarı ve sahnesiyle kışa hazır. Her Pazar Flu İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Ünsal, "Çok heyecanlıyım" dedi.

                UÇUŞ OKULU DEVAM EDİYOR
                Uzun süredir oyunculuk kariyerine ara veren ve pilot eğitimi alan ünlü oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, "Uçuşa devam" yorumunu yaptı.
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                TÜGVA’dan Saymaz’a tepki!
                Haberler Saklambaç Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi: "Ne yazarsanız saygı duyarım"
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