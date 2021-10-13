Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi: "Ne yazarsanız saygı duyarım"

Bir an panikleyen Ahu Yağtu daha sonra şunları söyledi: "Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz beni Can ile... Çünkü daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim Can benim sadece arkadaşım. Siz yine de çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım." Doğan SAVAŞ
TÜRKİYE TURNESİ
Şarkıcı Simge, 16 Ekim'de Türkiye turnesine çıkacak. İlk durağı Ankara olacak. Daha sonra Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
PODYUM ÖZLEMİ
Ebru Şallı, önceki gün bir davete katıldı. Gazetecilere poz verdiği sırada kısa bir podyum yürüyüşü yaptı. Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Eski günleri arar olduk. Defile yapmayı çok ama çok özledim. Pandemi yüzünden podyuma hasret kaldık." Aydın HAMZA