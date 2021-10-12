Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aralarındaki buzları eritti!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, eski aşkı Umut Evirgen'le profesyonellik gereği bir araya geldi. Birlikte olduğu dönemde Evirgen'in eski aşkı Tuba Büyüküstün'e attığı mesajları görünce çılgına dönen Şenolsun, aşkı bitirme kararı almıştı. İkili, sosyal medyadan da birbirini silerken önceki gün "Kimya" filminin galasında buluştular. Evirgen'in hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği filmde rol alan Melisa Şenolsun, "İkimiz de işimizi yaptık. Profesyonel kişileriz aramızda herhangi bir problem olmadı" dedi.

Eski aşıklar Şenolsun ve Evirgen, objektiflere böyle poz verdi.

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen gala buluşmasından sonra aralarındaki buzları eritti.

Tuba Büyüküstün ve Evirgen, 3 yıl boyunca aşk yaşamıştı.