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    Böyle iltifat görülmedi! İrem Derici Mustafa Sandal’a olan aşkını bakın nasıl ilan etti

    Şarkıcı İrem Derici Mustafa Sandal’a olan aşkını ilan etti. Derici, “Musti benim ilk gençlik aşkımdı. Adamın kaslarında kaşar rendele; o derece iyi" dedi.

    Derici’nin Musti aşkı!

    Esprili kişiliğiyle bilinen şarkıcı İrem Derici, radyocu Yasemin Şefik'in konuğu oldu. Derici, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. İlk bara gittiğinde 14 yaşında olduğunu söyleyen Derici, "Katana gibiydim. Kimse yaş sormuyordu. Ben 'Sex and the City' dizisindeki Charlotte gibiydim" sözleriyle güldürdü.

    Gençlik yıllarıyla ilgili konuşan Derici, meslektaşı Mustafa Sandal'a olan hayranlığını da şu sözlerle dile getirdi: "Musti benim ilk gençlik aşkımdı. O zamanlar Mustafa Sandal çok çekici gelirdi. Geçen karşılaştık. Biraz yaşlanır insan dedim. Valla çok iyiyim değil mi deyip, tişörtünü kaldırıp kaslarını gösterdi. Adamın kaslarında kaşar rendele; o derece iyi. Kitesurf yapıyormuş..." .

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    Haberler Saklambaç Böyle iltifat görülmedi! İrem Derici Mustafa Sandal’a olan aşkını bakın nasıl ilan etti
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