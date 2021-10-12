Emine Ün kızı Duru Kınay ile objektif karşısına geçti ortalık yıkıldı!

Güzelliğiyle hayran bırakan anne-kıza iltifatlar yağdı. 17 yaşındaki Duru'nun annesinin gençlik haliyle birebir aynı olması dikkatlerden kaçmadı. Duru, annesi Emine Ün'ün kopyası gibi.
ESTETİĞE DEĞİL SESE BAKIN...
Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, önceki akşam Ulus Uluorta'da sahne aldı. 23 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Günel, "Burun hariç estetiğim yok. Estetiği bırakın sesime bakın" dedi. Günel, sahneden İbrahim Tatlıses'e selam yollamayı ihmal etmedi.
EN HIZLI DJ
FORMULA 1 İstanbul Grandprix'inin kapanışını Doğukan Manço yaptı. Kendisi de profesyonel drift pilotu olan DJ Manço, yarışı izledikten sonra set başına geçti. Doğukan Manço'yu 100.000'den fazla yarışsever izledi.