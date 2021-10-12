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    Emine Ün kızı Duru Kınay ile objektif karşısına geçti ortalık yıkıldı!

    Güzel oyuncu Emine Ün, önceki gün kızı Duru Kınay’la paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte haberin detayları ve 12 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Anasının kopyası!

    Güzelliğiyle hayran bırakan anne-kıza iltifatlar yağdı. 17 yaşındaki Duru'nun annesinin gençlik haliyle birebir aynı olması dikkatlerden kaçmadı. Duru, annesi Emine Ün'ün kopyası gibi.

    ESTETİĞE DEĞİL SESE BAKIN...
    Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, önceki akşam Ulus Uluorta'da sahne aldı. 23 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Günel, "Burun hariç estetiğim yok. Estetiği bırakın sesime bakın" dedi. Günel, sahneden İbrahim Tatlıses'e selam yollamayı ihmal etmedi.

    EN HIZLI DJ
    FORMULA 1 İstanbul Grandprix'inin kapanışını Doğukan Manço yaptı. Kendisi de profesyonel drift pilotu olan DJ Manço, yarışı izledikten sonra set başına geçti. Doğukan Manço'yu 100.000'den fazla yarışsever izledi.

        KARALAR'I HEYECAN SARDI
        Aslıhan Karalar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu akşamki Best Model of Turkey yarışmasında jüri üyesi olan oyuncu, mağazadan kıyafetini aldı.

        ÇOCUK GİBİ EĞLENDİ
        Çağla Şıkel, yaz sezonuna bir türlü veda edemedi! Haftasonunda ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile giden oyuncu, havuzda çocuklar gibi oynadı.

        ÇİLLİ DİLARA
        Oyuncu Dilara Öztunç, Çeşme'de güneşli havanın tadını çıkartmaya devam ediyor. Önceki gün deniz kenarından bir fotoğrafını paylaşan oyuncunun çilli yüzü dikkat çekti. Öztunç'a "Çillerin sana çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

            LEZZET FESTİVALİ
            14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali"nin tanıtım toplantısı önceki akşam düzenlendi. Ünlü şef Özlem Mekik'in ev sahipliğinde Kozyatağı Hilton Oteli'nde gerçekleşen törende Afyonkarahisar'a özgü lezzetler misafirlere sunuldu. Davette Erhan Yazıcıoğlu, Umut Akyürek, Milli atlet Nagihan Karadere ve Gonca Kakar gibi ünlü isimler Afyon lezzetlerinin tadına bakmaya doyamadı. Ünlü isimler lokumdan yapılmış 1 buçuk metrelik Türkiye haritasının önünde poz verdi.

            SARUHAN ŞIKIR ŞIKIR
            Saruhan Hünel, modayı yakından takip ediyor. Oyuncu, önceki gün, Melik Kam'ın Nişantaşı'ndaki mağazasına uğradı. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden olan Melik Kam, Hünel'e özel bir takım elbise dikimi yaptı.
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            Konya dışından da yoğun ilgi gördü
            Haberler Saklambaç Emine Ün kızı Duru Kınay ile objektif karşısına geçti ortalık yıkıldı!
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