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    Pınar Altuğ eski partneri Tamer Karadağlı'ya sahip çıktı: "Zarif ve kibar bir adamdır"

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ödül töreni yüzünden linç edilen meslektaşı Tamer Karadağlı’ya sahip çıktı: Kadınlara çok saygılıdır. Zarif ve kibar bir adamdır...

    Doğan Savaş
    Herkes duysun!

    Tamer Karadağlı, film festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi.

    Pınar Altuğ ise yakın dostuna destek verdi. Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olduğunu belirten Altuğ, şunları söyledi:" Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.

    O tören, içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek zorunda değildir. Tamer'le konuştum. Çok şaşkın 'Ne saçma ' diyor. Ben orada terbiyesizlik görmedim.

        Arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır Tamer. Bunu 19 yıllık partneri olarak söylüyorum"

        Pınar Altuğ, ödül töreni yüzünden linç edilen Tamer Karadağlı'ya sahip çıktı: Kadınlara çok saygılıdır. Zarif ve kibar bir adamdır...
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