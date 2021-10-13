Pınar Altuğ eski partneri Tamer Karadağlı'ya sahip çıktı: "Zarif ve kibar bir adamdır"

Tamer Karadağlı, film festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi.
Pınar Altuğ ise yakın dostuna destek verdi. Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olduğunu belirten Altuğ, şunları söyledi:" Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.
O tören, içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek zorunda değildir. Tamer'le konuştum. Çok şaşkın 'Ne saçma iş' diyor. Ben orada terbiyesizlik görmedim.