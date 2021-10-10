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    Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı! O güzelle görüntülendi kendisini bakın nasıl savundu

    Bensu Soral’la evliliği çatırdayan Hakan Baş, önceki gece faka bastı! Arabasında Simge İnce isimli güzelle görüntülenen Baş, önce gaza bastı. Sıkışan trafikte arabadan inen iş adamı, panik yaparak kendisini savundu.

    Doğan Savaş
    Başı dertte!

    Güzel oyuncu Bensu Soral'la evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve adı sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Hakan Baş, önceki gece faka bastı. 2018 yılında evlendiği ünlü oyuncu Bensu Soral'la evlerini ayırdıkları iddia edilen iş adamı, önceki gece aralarında popçu Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Baş'ın burada bir kadınla samimi halleri dikkat çekti. Parti sonrasında Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile Nişantaşı'nda araç içinde görüntülendi. Gazetecileri fark edince şoförüne "Gaza bas" talimatı veren Baş, sıkışan trafiğin kurbanı oldu.

    İKİSİ DE PANİK YAPTI!
    Objektiflere yakalanan ünlü iş adamı ve Selin Genç, panik yaşadı. Arabayı kenara çekip aşağı inen Baş, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi birşey yok aramızda" dedi. Simge İnce ise "Hakan çok yakın arkadaşım. Beni Edis'in evine götür diye rica ettim. Şimdi Edis'in evine gidiyoruz. Bizi takip edebilirsiniz" dedi. İkilinin panik halleri ise kafa karıştırdı.

    Hassas bir dönemden geçen Hakan Baş, gecelerde boy göstermeye devam ediyor.

        Ünlü iş adamı arabanın arkasında kamufle olmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

        BAKALIM BENSU NE DİYECEK?
        Evliliğinde problem olduğunu kabul eden Bensu Soral'ın, Hakan Baş'a nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
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        Haberler Saklambaç Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı! O güzelle görüntülendi kendisini bakın nasıl savundu
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