Çağla Şıkel aşk kriterini açıkladı! “Zengin-fakir fark etmez” dedi özel hayatı hakkında konuştu

Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.