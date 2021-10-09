Çağla Şıkel aşk kriterini açıkladı! “Zengin-fakir fark etmez” dedi özel hayatı hakkında konuştu

Yıllar önce katıldığı bir söyleşide "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani" sözleriyle olay yaratan Özge Ulusoy'dan sonra Çağla Şıkel de aşkla ilgili beklentilerini açıkladı.
Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.
'KİMSEDEN GİZLENMEM'
Şu anda hayatında kimse olmadığını söyleyen Şıkel, ekledi: "Benim en büyük aşklarım oğullarım. Hayatımda biri olursa elinden tutar ortaya çıkarım merak etmeyin. Aşk dediğiniz şey öyle gizlenecek bir şey değil."