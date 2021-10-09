Hadise aşk şovu yaptı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le bakın nasıl görüntülendi

Güzel şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, artık kimseden gizlenmiyor. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, dün adeta nispet turuna çıktı. Ünlü çift, Tersane İstanbul'da gerçekleşen bir etkinliğe el ele katıldı.
İLK KEZ DAVETTELER
Basına açık olan Contemporary İstanbul'a gelerek ilk kez bir davette el ele poz veren Hadise ve Mehmet Dinçerler, oldukça mutlu görünüyordu. Konserleriyle alakalı konuşan Hadise, "Evet heyecanlıyım güzel bir şey olacak sahneyi seviyoruz biliyorsunuz seyircimi özledim" diye konuştu.
İSTENMEYEN GELİN Mİ?
Parmağına Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği iddia edilen yüzüğünü takan Hadise, annelik açıklaması yaparak şaşırttı. Popçu, "Doğru zamanda ben de anne olmak isterim tabii ki" diyerek sevgilisi Mehmet Dinçerler'e mesaj verdi. Hadise'ye istenmeyen gelin olduğu iddiaları sorulunca Dinçerler'in lafa girerek "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirmesi dikkatlerden kaçmadı.