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    Hadise aşk şovu yaptı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le bakın nasıl görüntülendi

    Mehmet Dinçerler’le el ele bir etkinliğe katılan Hadise, aşk şovu yaptı. Parmağında aşkının hediyesi yüzükle havasını atan Hadise, “Anne olmak istiyorum” diyerek mesaj verdi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Elde var mutluluk!

    Güzel şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, artık kimseden gizlenmiyor. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise, dün adeta nispet turuna çıktı. Ünlü çift, Tersane İstanbul'da gerçekleşen bir etkinliğe el ele katıldı.

    İLK KEZ DAVETTELER
    Basına açık olan Contemporary İstanbul'a gelerek ilk kez bir davette el ele poz veren Hadise ve Mehmet Dinçerler, oldukça mutlu görünüyordu. Konserleriyle alakalı konuşan Hadise, "Evet heyecanlıyım güzel bir şey olacak sahneyi seviyoruz biliyorsunuz seyircimi özledim" diye konuştu.

    İSTENMEYEN GELİN Mİ?
    Parmağına Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği iddia edilen yüzüğünü takan Hadise, annelik açıklaması yaparak şaşırttı. Popçu, "Doğru zamanda ben de anne olmak isterim tabii ki" diyerek sevgilisi Mehmet Dinçerler'e mesaj verdi. Hadise'ye istenmeyen gelin olduğu iddiaları sorulunca Dinçerler'in lafa girerek "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirmesi dikkatlerden kaçmadı.

        YÜZÜK HEDİYE Mİ?
        Hadise'nin parmağındaki pırlanta yüzüğü Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği iddia edilmişti. Ancak ikili, bu konuda suskun kaldı.

        Mehmet Dinçerler, ailesiyle ilgili sorular gelince gerildi.

        ANNE OLMAK İSTİYORUM
        35 yaşındaki Hadise Açıkgöz, anne olmayı istediğini söyleyerek evlilik mesajı verdi.
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