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    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’i tacizle suçladı! Nişanlısı barış imzaladı

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’i tacizle suçladı. Nişanlısı ise ünlü şovmenle önce barış imzaladı. Sonra “Yanında silahlı adamlar vardı” deyip yan çizdi! Erbil de kendini şöyle savundu: Kimse benim kariyerime dil uzatamaz...

    Bilmece!

    Şarkıcı Ece Ronay, "Karpuz" adlı şarkısının klibinde oynattığı 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in tacizine uğradığını söyledi. Suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma kararı çıkarttı! Adliye önünde "Bu işin peşini bırakmayacağım. Kimseden korkmuyorum" açıklamasını yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Genç şarkıcının nişanlısı Mehmet Rüştü Bilir, ünlü şovmenle bir araya gelip "Barış" imzaladı. Saatler sonra ise Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını söyledi. "Ece'nin arkasındayım. Yanlış anlaşıldıysam ondan özür dilerim" dedi. Ancak genç şarkıcı "Mehmet Ali yılların kurdu. Bizim Mehmet de saf. Onu kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum" deyip nişanı attı.

    'Z KUŞAĞINI KULLANMASIN'
    Bu gelişmelerden sonra Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan yine kendini savundu. "Ben iyi niyetimi korudukça suistimal dozunu artıran bu kadının Z kuşağının gölgesine saklanıp çirkinliklerini kapatabileceğini düşünmesi çok yazık. Benim kariyerime dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Konu yargıdadır" dedi. Taraflar arasındaki gerilim devam ederken bu kez sahneye Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin çıktı. Babasının adının karıştığı olayla ilgili mesaj dolu şu açıklamayı yaptı: "Herkes kendi ayrı bir bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsinin farkındayım. 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Bu korkunç bir travma. Lütfen bu yüzden biraz empati kurun. Babam da 24 yaşında bir kızı olduğunun farkında. Benim hep yanımda."

        ÖZÜR GELDİ AMA NİŞAN GİTTİ
        Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, Erbil'in evine gitti. Birlikte "Özür" videosu çekti. Ancak Ece tepki gösterip nişanı bozduğunu ilan etti.

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