Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’i tacizle suçladı! Nişanlısı barış imzaladı

'Z KUŞAĞINI KULLANMASIN'

Bu gelişmelerden sonra Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan yine kendini savundu. "Ben iyi niyetimi korudukça suistimal dozunu artıran bu kadının Z kuşağının gölgesine saklanıp çirkinliklerini kapatabileceğini düşünmesi çok yazık. Benim kariyerime dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Konu yargıdadır" dedi. Taraflar arasındaki gerilim devam ederken bu kez sahneye Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin çıktı. Babasının adının karıştığı olayla ilgili mesaj dolu şu açıklamayı yaptı: "Herkes kendi ayrı bir bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsinin farkındayım. 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Bu korkunç bir travma. Lütfen bu yüzden biraz empati kurun. Babam da 24 yaşında bir kızı olduğunun farkında. Benim hep yanımda."