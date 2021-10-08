Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili flaş iddia! Sözleşme detayını duyan şaştı kaldı bakın neden ayrılmışlar...

Bvlgarı Türkiye marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, İtalya'da nefes kesti. Oyuncu, Milano'da düzenlenen, VIP misafirlerin katıldığı partiye güzelliğiyle damga vurdu. Sarıkaya'nın mücevherleriyle parıldadığı davette giydiği Hakan Yıldırım imzalı kıyafet ise Türkiye'de gündem oldu.
AŞKLARI PİŞTİ OLDU
29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın giydiği bluzün aynısını daha önce Hande Erçel de bir reklam çekiminde giyinmişti. Kerem Bürsin'in eski ve yeni sevgilisinin kıyafet piştisi sosyal medyada da gündemi salladı. Bu arada İtalyan magazin sitesi Chiecosa'nın yaptığı bir haber olay yarattı. İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.
KEREM BÜRSİN'İ ÇILDIRTTI
Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Güzel oyuncu, Kerem Bürsin ile evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.