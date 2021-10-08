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    Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili flaş iddia! Sözleşme detayını duyan şaştı kaldı bakın neden ayrılmışlar...

    Serenay Sarıkaya, Milano’da parladı. İtalyan basını güzel oyuncuyla ilgili şok bir iddia ortaya attı. Sarıkaya’nın Kerem Bürsin’den evlilik sözleşmesi istediği için aşklarının bittiği yazıldı.

    Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili flaş iddia! Sözleşme detayını duyan şaştı kaldı bakın neden ayrılmışlar...

    Bvlgarı Türkiye marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, İtalya'da nefes kesti. Oyuncu, Milano'da düzenlenen, VIP misafirlerin katıldığı partiye güzelliğiyle damga vurdu. Sarıkaya'nın mücevherleriyle parıldadığı davette giydiği Hakan Yıldırım imzalı kıyafet ise Türkiye'de gündem oldu.

    AŞKLARI PİŞTİ OLDU
    29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın giydiği bluzün aynısını daha önce Hande Erçel de bir reklam çekiminde giyinmişti. Kerem Bürsin'in eski ve yeni sevgilisinin kıyafet piştisi sosyal medyada da gündemi salladı. Bu arada İtalyan magazin sitesi Chiecosa'nın yaptığı bir haber olay yarattı. İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.

    KEREM BÜRSİN'İ ÇILDIRTTI
    Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Güzel oyuncu, Kerem Bürsin ile evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.

        Yıllar sonra ortaya atılan bu iddiaya eski aşıkların ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

        2019 yılında Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin, kalbini Hande Erçel'e kaptırdı.

        Kerem Bürsin'in eski ve yeni sevgilisinin kıyafet piştisi sosyal medyada da gündem oldu. Yapılan anketlerde "Hangisine daha çok yakıştı?" soruları soruldu. Sarıkaya, şıklığıyla Erçel'i solladı. Yapılan oylamalarda yüzde 80'le Serenay birinci çıktı.

            Hande Erçel, rol aldığı bir reklam filminde aylar önce bu kıyafeti giyinmişti.

            Serenay Sarıkaya'nın Erçel'le aynı bluzü tercih etmesi, "Zevkleri aynı" dedirtti.
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            Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili flaş iddia! Sözleşme detayını duyan şaştı kaldı bakın neden ayrılmışlar...
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