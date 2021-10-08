Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili flaş iddia! Sözleşme detayını duyan şaştı kaldı bakın neden ayrılmışlar...

AŞKLARI PİŞTİ OLDU

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın giydiği bluzün aynısını daha önce Hande Erçel de bir reklam çekiminde giyinmişti. Kerem Bürsin'in eski ve yeni sevgilisinin kıyafet piştisi sosyal medyada da gündemi salladı. Bu arada İtalyan magazin sitesi Chiecosa'nın yaptığı bir haber olay yarattı. İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.