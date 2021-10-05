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    Bestemsu Özdemir yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Bakın yeni aşkı kim...

    Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, aşk hayatında tam gaz gidiyor. Öncü Sönmez aşkını bitiren Bestemsu Özdemir, şimdi de kalbini ünlü şef Yağız İzgül’e kaptırdı.

    Doğan Savaş
    Yağız sevgilisi!

    Oyuncu Bestemsu Özdemir, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Avukat Nail Gönenli'den ayrıldıktan sonra iş insanı Öncü Sönmez'le aşk yaşayan oyuncunun bu ilişkisi de hüsranla bitti.

    30 yaşındaki Özdemir, önceki gece ise yeni sevgilisiyle ilk kez objektiflere takıldı. Özdemir'in sevgilisi ünlü şef Yağız İzgül. İkili, önceki akşam Levent'te bir mekana girerken görüntülendi.

    Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan sevgililer, "Arkadaşlar daha sonra bir açıklama yapacağız'' diyerek ısrarla sorulardan kaçtı.

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