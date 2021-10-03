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    Zahide Yetiş elleriyle şerbet yaptı! Tarif ise Emine Erdoğan'dan

    ‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’nin 25. bölümünde Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zencefil şerbeti yapıldı. Yetiş, elleriyle yaptığı şerbetin tarifini Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından aldı.

    Tarif Emine Erdoğan’dan

    Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan atv'nin sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de yine unutulmaz tatlara yer verildi. Yetiş, Türk mutfağının geleneksel tariflerinden zencefil şerbeti yaptı.

    Tarifi Emine Erdoğan'dan alan Yetiş, hamileliğinde Emine Hanım'ın kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti de anlattı.

    Zahide Yetiş, zencefil şerbetini, Emine Erdoğan'ın büyük ilgi gören "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" isimli kitabındaki tariften yaptı. Başarılı sunucu, şerbete; küçük bir kase rendelenmiş zencefil, 1 litre su, 4 adet limon suyu, 150 gr şeker ve 1 adet vanilya çubuğu koydu. Yarışmacıların tattığı bu özel şerbet çok beğenildi.

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