Duygu Dilbaz, matematikte dünya 4.’üncüsü olup tıpa girdi! Filika sorusunda elendi

Atv ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" önceki gün yayınlanan bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz programa damgasını vurdu. Çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi. Büyük beklenti uyandıran genç yarışmacı ilk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem' dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtladı. Oldukça heyecanlı görünen yarışmacı, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

ÜÇÜNCÜ SORUDA ELENDİ

Üçüncü turda ise Duygu Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Doktor adayı yarışmacı "gemi, tren, uçak ve metrobüs" şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı verdi. Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada çok konuşulan Duygu Dilbaz için, "Gemi duyguyu batırdı" yorumları yapıldı.

CENNETTEN CEVAP GELDİ!

Necmettin Korkutan, "Kim Milyoner Olmak İster"e damga vuran başka bir yarışmacıydı. Korkutan, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ağabeyim geçen yıl koronadan vefat etti. Hayattayken hakeme çarpan topla ilgili bir şey söylemişti. Sanki ağabeyim yanımda ve bana fısıldıyor."