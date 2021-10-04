Baştan sona bir emek Kuruluş Osman! Platosunun kapılarını Takvim’e açtı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor! Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'ın merak edilenlerini sizler için Beykoz Riva'daki Avrupa'nın en büyük platolarında gözlemledik.
16 YENİ OYUNCU
Dizisinin üçüncü sezon kadrosuna 16 yeni oyuncu dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç yeni sezonda sizlerle olacak.
KALELER YAPILDI
Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edildi. Osman Bey'in obası baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü. Harmankaya Kalesi ve şehri 20 bin metrekare alana inşa edilirken, içerisinde meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler bulunuyor. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan inşa edildi.