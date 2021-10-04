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    Baştan sona bir emek Kuruluş Osman! Platosunun kapılarını Takvim’e açtı

    Yeni hikayesi ve güçlü kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı sezona başlayacak olan Kuruluş Osman’ın setini ziyaret ettik. Yeni yapılan kaleler, saraylar, 500 metrekarelik otağ için 250 kişilik sanat ekibi çalıştı. 20 kişilik kostüm ekibi 85 bin metre kumaş harcayarak kostümler hazırladı. Sualtı çekimlerinde 10 profesyonel dalgıç görev aldı. Tepeden tırnağa emek harcanan Kuruluş Osman yeni sezonda yine nefes kesmeye hazırlanıyor.

    Takvim
    Baştan sona bir emek Kuruluş Osman!

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor! Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'ın merak edilenlerini sizler için Beykoz Riva'daki Avrupa'nın en büyük platolarında gözlemledik.

    16 YENİ OYUNCU
    Dizisinin üçüncü sezon kadrosuna 16 yeni oyuncu dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç yeni sezonda sizlerle olacak.

    KALELER YAPILDI
    Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edildi. Osman Bey'in obası baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü. Harmankaya Kalesi ve şehri 20 bin metrekare alana inşa edilirken, içerisinde meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler bulunuyor. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan inşa edildi.

        ÖZEL HALILAR DOKUNDU
        Kayı Obası bütün aksesuarları ile tepeden tırnağa yenilenirken, Osman Bey'e 500 metrekarelik devasa yeni bir otağ yapıldı. 3 bölümden oluşan bey makamı 200 metrekare, iki oda ise 300 metre kareden oluştu. Bey makamında 4 ahşap direk yer alırken otağın beş ahşap kapısı bulunuyor. Otağın içinde ahşap kaplama, süsleme ve el boyamaları yapıldı. 12 ve 10'ar metre çapında 500 metre kare halılar özel olarak dokundu. Ayıca Kayı Obası dışında Turgut Bey için de yaşam alanları ile birlikte 25 çadırlık yeni bir oba inşa edildi.

        250 KİŞİLİK SANAT EKİBİ
        250 kişilik sanat ekibi tarafından inşa edilen kale, şehir ve obalar için 50 bin ton özel işlemeli taş, 20 ton demir, 1000 metreküp kereste ve tomruk, 500 metreküp strafor ile 15 ton boyatiner kullanıldı. Sanat ekibi ayrıca binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silahla birlikte 5 bin adet mobilya, günlük eşya ve aksesuar ürettiler.

        85 BİN METRE KUMAŞ
        20 kişilik kostüm ekibi dizinin ana oyuncuları için 100 adet kostüm dikti. Döneme ait kostüm ve zırh üretimi için 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş ve 20 bin metre deri kullanıldı. Sanat ekibi dekorlar ve aksesuarlar için 10 bin metre kumaş, 5 bin bin metre deri ve post kullandı.

            'Kuruluş Osman', üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey'in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.

            SUALTI ÇEKİMİNDE10 DALGIÇ
            Birinci bölümde yer alan su ve su altı aksiyon çekimleri İstanbul Ağva ve Şile'deki akarsularda gerçekleştirildi. 10 gün süren çekimlere 15 kişilik profesyonel su altı çekim ekibi katıldı. Oyuncular 10 gün boyunca saatlerce su altında kalırken, üç adet zodyak, iki tekne ve 10 kişilik profesyonel dalgıç ekibi oyunculara ve ekibe eşlik etti.

            Kuruluş Osman, platosunun kapılarını TAKVİM'e açtı.

                KADROYA DEVLAR KATILDI
                Serhat Kılıç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

                Yıldıray Şahinler, yeni sezonda efsane diziye renk katacak.

                Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Takvim Görsel Yönetmeni Deniz Bayar, Atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar, Günaydın yazarları Ömer Karahan ile Yüksel Aytuğ'a platoları gezdirdi.
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