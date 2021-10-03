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    Seda SayanAta Çağlayan iddialarına ateş püskürdü

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi. 58 yaşındaki şarkıcı, “Bu aşk haberlerine alıştım ama baktım iş büyüyor açıklama yapmam gerekti” dedi.

    Seda kızdı!

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi. 58 yaşındaki şarkıcı, "Bu aşk haberlerine alıştım ama baktım iş büyüyor açıklama yapmam gerekti" dedi.

    Organizatör Ata Çağlayan'la iş için tanıştıklarını söyleyen Sayan, "Konser anlaşması için bir araya geldik" dedi.

    ESTETİK GÜZELLİK
    Hakkındaki aşk iddialarını yalanlayan Seda Sayan, ilerleyen yaşına rağmen, sesi ve fiziğiyle sahnelerin aranan isimlerinden. Ünlü şarkıcı, "en güzel estetikli ünlüler" arasında gösteriliyor.

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