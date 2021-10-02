Şarkıcı Lara, Diyarbakır'da denk geldiği rockçı Teoman'a ateş püskürdü.

Teo'nun kendisinin yanına gelen hayranlarını sert bir şekilde geri çevirdiğini söyleyen Lara, "Teoman hiç kimseyle fotoğraf çektirmedi. Kafasını yerden kaldırmadı. Elinin tersiyle herkesi itti" dedi.

Teoman'ın garip tavırlarına üzüldüğünü söyleyen Lara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Teoman'ı çocukluğumda gözümde çok büyütmüşüm. Sanatçı olmak başka, şarkıcı olmak başka bir şey. Hayranlarını korumalarıyla kovmak yerine keşke onlara bir tebessüm edip gönüllerini almayı deneseydin."