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    Şarkıcı Lara, Diyarbakır'da denk geldiği rockçı Teoman'a ateş püskürdü

    Şarkıcı Lara, Diyarbakır'da denk geldiği rockçı Teoman'a ateş püskürdü. Lara, "Sanatçı olmak yanlızca sahnede şarkı söylemek değil, hayranlarına karşı gülümsemelisin" dedi.

    Havalara bak!

    Şarkıcı Lara, Diyarbakır'da denk geldiği rockçı Teoman'a ateş püskürdü.

    Teo'nun kendisinin yanına gelen hayranlarını sert bir şekilde geri çevirdiğini söyleyen Lara, "Teoman hiç kimseyle fotoğraf çektirmedi. Kafasını yerden kaldırmadı. Elinin tersiyle herkesi itti" dedi.

    Teoman'ın garip tavırlarına üzüldüğünü söyleyen Lara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Teoman'ı çocukluğumda gözümde çok büyütmüşüm. Sanatçı olmak başka, şarkıcı olmak başka bir şey. Hayranlarını korumalarıyla kovmak yerine keşke onlara bir tebessüm edip gönüllerini almayı deneseydin."

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