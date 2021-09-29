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    MGD ödül gecesi Oscar törenini aratmadı!

    Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği ödül gecesi Oscar törenini aratmadı. Sanat dünyasının renkli isimleri birbirinden şık kıyafetlerle geceye damga vurdu.

    Magazin Oscarları!

    Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri, sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi çok büyük oldu. Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerinin katıldığı gece sosyal medyada çok konuşuldu. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, "Pandemi koşullarına rağmen kurallar dahilinde kusursuz bir organizasyon düzenledik. Bunun için son derece mutluyum" dedi.

    Alina Boz, "Beni bu ödüle layık gördükleri için MGD'ye çok teşekkür ederim, tüm Maraşlı ekibine de selamlarımı yolluyorum" dedi.

    atv'nin başarılı isimlerinden Hilal Özdemir de 'Yılın Spikeri' ödülünü aldı.

        Yılın Fotoğrafı ödülünü muhabirimiz Doğan Savaş aldı.


        atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim'de Asiye rolünü canlandıran Su Burcu Yazgı, elbisesiyle geceye renk kattı.

        MGD 25. Yıl Özel Ödülünü Sibel Can aldı.

        ATV ÖDÜLLERİ TOPLADI
        Yılın Drama Dizisi Kardeşlerim
        Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın Alina Boz - Maraşlı
        Yılın Spor Tartışma Programı Takım Oyunu A Spor – Levent Tüzemen
        Yılın Haber Spikeri Kadın Hilal Özdemir
        Yılın Program Sunucusu Erkek Kenan İmirzalıoğlu - ATV
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