MGD ödül gecesi Oscar törenini aratmadı!

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri, sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi çok büyük oldu. Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerinin katıldığı gece sosyal medyada çok konuşuldu. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, "Pandemi koşullarına rağmen kurallar dahilinde kusursuz bir organizasyon düzenledik. Bunun için son derece mutluyum" dedi.