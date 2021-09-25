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    İrem Derici'den eski aşklarına afişli eziyet!

    Konser afişini Akmerkez'in girişine astıran ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada espriyi patlattı: ‘Civarda oturan eski aşklarıma eziyet ektedir.’

    Afiş eziyeti!

    Şarkıları kadar esprili kişiliğiyle de beğeni toplayan İrem Derici'den eski aşklarına afişli eziyet. Sempatik şarkıcı, bir yandan 28 Eylül Salı günü Harbiye Açıkhava'da vereceği konserinin heyecanını yaşarken bir yandan da sevenlerini güldürmeyi ihmal etmedi.

    Önceki gün Etiler Akmerkez'in giriş kapısına Derici'nin konser afişi asıldı. Bu görüntüyü Instagram'da paylaşan Derici, "Civarda oturan eski aşklarıma eziyet ektedir" diyerek güldürdü. Hadise de bir dönem sevgilisi olan Sinan Akçıl'ın evinin karşısına afişini astırmıştı.

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    Haberler Saklambaç İrem Derici'den eski aşklarına afişli eziyet!
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