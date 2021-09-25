Ajda Pekkan savaş açtı! Kendisine ait görüntüleri izinsiz paylaşanları affetmedi

ŞIK BULUŞMA

ASLI Özdemir'in kurucusu olduğu Brandsandmore Alışveriş ve Moda Günleri, festival tadında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hilltown Küçükyalı AVM'de gerçekleşen alışveriş günlerinde Özge Ulusoy da boy gösterdi. TOÇEV için gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü.