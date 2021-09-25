Ajda Pekkan savaş açtı! Kendisine ait görüntüleri izinsiz paylaşanları affetmedi

Avukatı Sadettin Dayıoğlu'na direktif verdi. İhtarlara rağmen görüntüyü kaldırmayanlar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılacak. Süper Star Ajda Pekkan, sosyal medyada savaş başlattı.
BEYİN GÖÇÜ
Kişisel dönüşüm eğitmeni Almula Merter Chum, İngiltere'de kurduğu AMC Akademi'yi Türkiye'ye taşıdı. Merter, MRT yöntemi (zihin tazeleme) eğitimi verecek.
RENGARENK ALBÜM
Yüksek Sadakat, uzun bir aradan sonra yeni albümlerini çıkardı. Rengarenk adlı albüm, müzikseverlerle buluştu. Grup, "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer" adlı efsane şarkılarını da yeniden yorumlayarak albüme koydu...