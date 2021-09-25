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    Ajda Pekkan savaş açtı! Kendisine ait görüntüleri izinsiz paylaşanları affetmedi

    Ajda Pekkan, kendisine ait görüntüleri sosyal medyadan izinsiz paylaşanlara savaş açtı. İşte haberin detayları ve 25 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Süper savaş!

    Avukatı Sadettin Dayıoğlu'na direktif verdi. İhtarlara rağmen görüntüyü kaldırmayanlar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılacak. Süper Star Ajda Pekkan, sosyal medyada savaş başlattı.

    BEYİN GÖÇÜ
    Kişisel dönüşüm eğitmeni Almula Merter Chum, İngiltere'de kurduğu AMC Akademi'yi Türkiye'ye taşıdı. Merter, MRT yöntemi (zihin tazeleme) eğitimi verecek.

    RENGARENK ALBÜM
    Yüksek Sadakat, uzun bir aradan sonra yeni albümlerini çıkardı. Rengarenk adlı albüm, müzikseverlerle buluştu. Grup, "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer" adlı efsane şarkılarını da yeniden yorumlayarak albüme koydu...

        MÜFREZE 1 EKİM'DE
        Türk sinemasına yeni bir soluk daha gelecek. Müfreze adlı film 1 Ekim'de vizyona girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği film, Türk askerinin Hakkari'de küçük bir çocuğu kurtarmak için verdiği kahramanlık mücadelesini anlatıyor.

        LEYLA GEZİNTİDE
        Güzel oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Çocuk giyim mağazalarından alışveriş yapan Bakan, kızını kucağına alarak poz verdi.

        TATİL İSYANI
        Oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, İstinyePark'ta alışveriş yaptı. Yaz boyunca Çeşme'de olan oyuncu, "Tatil bitti. Malesef İstanbul'a döndük" dedi.

            MASKELİ HANDE
            Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen yardım konserinde Hande Yener sahne aldı. Ünlü popçu, konserde Ruu Australia imzalı bir kostüm giydi. Özel tasarım maskesiyle sahneye çıkan Hande Yener, danslarıyla hayranlarını mest etti.

            12 YIL SONRA SAHNEDE
            İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra tekrar dinleyicileri ile buluştu. Kuruçeşme'de sahne alan Tatlıses'e ilgi büyüktü. Sahnede duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses'i izleyenler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada da vardı. Yıldız, "Bugün çok yakışıklı olmuş. Heyecanla bekliyoruz" dedi.

            ŞIK BULUŞMA
            ASLI             Özdemir'in kurucusu olduğu Brandsandmore Alışveriş ve Moda Günleri, festival tadında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hilltown Küçükyalı AVM'de gerçekleşen alışveriş günlerinde Özge Ulusoy da boy gösterdi. TOÇEV için gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü.

                ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA
                Oyuncu Murat Parasayar, 55. yaşgününü Şişhane'deki Pera Adalı Meyhane'de kutladı. Oyuncu için, yakın dostları Özlem-Bülent Çağın çifti, sürpriz bir parti hazırladı. Pastasını kesen ünlü oyuncuyu eşi Burçin Parasayar, gece boyunca öpücüklere boğdu.

                İKİSİ DE TARZ
                Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda Tangöze, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Anne-kızın tarzları dikkat çekiciydi.

                HEM OKULA HEM SETE
                Yasmin Erbil, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir dizi de rol almaya başlayan Yasmin, "Ekim ayında okulum başlıyor. Artık setle okul arasında mekik dokuyacağım" dedi.

                    IVANA'NIN KANKASI
                    Ivana Sert, önceki gün paylaştığı bu pozla yüzleri gülümsetti. İkoncan, tatilden paylaştığı renkli karesine "Kim demiş yaz bitti" notu düştü. Maymun heykeliyle poz veren 41 yaşındaki Sert, fit haliyle dikkat çekti. Büyük beğeni toplayan poza, "İvana'nın kankası" esprileri yapıldı.
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                    Emekliye çift maaş
                    Haberler Saklambaç Ajda Pekkan savaş açtı! Kendisine ait görüntüleri izinsiz paylaşanları affetmedi
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