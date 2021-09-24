Ece Gürsel: 24 saat çalışsam yoruldum demem

Bir yandan single bir yandan tiyatro çalışmaları yapan Gürsel, "24 saat çalışsam yoruldum demem. Aylarca evde oturunca çalışmayı özlemişim" dedi.
TİMSAH ATEŞİ GELİYOR
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, "Timsah Ateşi"nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak. 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan oyunun biletleri, 29 Eylül Çarşamba günü satışa çıkacak.
DUALARI KABUL OLDU
Önceki gün Ulus 29'da Head&Shoulders Supreme serisi tanıtıldı. Davete Merve Oflaz ve Cemre Kemer gibi ünlüler katıldı.