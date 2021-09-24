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    Ece Gürsel: 24 saat çalışsam yoruldum demem

    Ünlü model Ece Gürsel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. İşte haberin detayları ve 24 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Biyonik Ece!

    Bir yandan single bir yandan tiyatro çalışmaları yapan Gürsel, "24 saat çalışsam yoruldum demem. Aylarca evde oturunca çalışmayı özlemişim" dedi.

    TİMSAH ATEŞİ GELİYOR
    Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, "Timsah Ateşi"nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak. 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan oyunun biletleri, 29 Eylül Çarşamba günü satışa çıkacak.

    DUALARI KABUL OLDU
    Önceki gün Ulus 29'da Head&Shoulders Supreme serisi tanıtıldı. Davete Merve Oflaz ve Cemre Kemer gibi ünlüler katıldı.

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        Haberler Saklambaç Ece Gürsel: 24 saat çalışsam yoruldum demem
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