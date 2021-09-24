Ece Gürsel: 24 saat çalışsam yoruldum demem

TİMSAH ATEŞİ GELİYOR

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, "Timsah Ateşi"nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak. 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan oyunun biletleri, 29 Eylül Çarşamba günü satışa çıkacak.