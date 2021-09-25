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    Ebru Şallı, Pars’a olan özlemini bir kez daha dile getirdi: Bazı anlar ölümsüzdür

    Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Pars’a olan özlemini bir kez daha dile getirdi. Ebru Şallı, fotoğrafına “Bazı anlar ölümsüzdür” notu düştü.

    Ölümsüz anı!

    Ebru Şallı, önceki gün yaptığı paylaşımla yine yürekleri burktu. Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan'ı geçtiğimiz yıl kaybeden Şallı, büyük acı yaşamıştı.

    Uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayata gözlerini yuman minik Pars'ın ardından sık sık paylaşımlar yapan güzel sunucu, önceki gün de herkesi duygulandırdı.

    Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, Instagram hesabından Pars'a duş yaptırdığı anları paylaştı. Ebru Şallı, oldukça mutlu göründüğü karesine "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar. İşte o an" notunu düştü. Şallı'ya sevenlerinden destek mesajları yağdı.

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