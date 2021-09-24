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    Sinem Sülün trafikteki tacizcilere meydan okudu! “İlahi adalet” yazdırdığı sopayla bakın nasıl gönderme yaptı

    Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, trafikteki tacizcilere meydan okudu. Tescilli güzel, arabasına binip “İlahi adalet” yazdırdığı sopayla mesaj gönderdi.

    Eli sopalı Sinem!

    Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, trafik magandalarına karşı sopalı önlem aldı. Yaz aylarını Ege koylarında geçiren tescilli güzeli, İstanbul'a döner dönmez stres sardı. Sülün, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Trafikte kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek isteyen Sinem Sülün, kendisini koruyacak önlemler aldı. Ünlü güzel, elinde özel yapım bir sopayı paylaştı. Üzerine "İlahi adalet" yazdırdığı sopayı Haydariye notuyla paylaşan Sinem Sülün'e "Eli sopalı güzel" yorumları yapıldı.

    SİNEM'İN HAYDARIYE'Sİ
    Argo olarak "Haydar" denilen sopaya Sinem Sülün de "Haydariye" ismini taktı.

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