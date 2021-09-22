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    Sancakzade Konağı’nda olaylar durulmadı! Kalp Yarası herkes ekrana kilitlendi

    Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı, atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası bu haftaki bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitledi. Reytinglerin zirvesine yerleşti...

    Kalpleri fethetti

    atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği "Kalp Yarası" yeni bölümüyle de ekranlarda fırtına gibi esti. Genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizi, 12. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,11 izlenme oranı ve %19,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı dizi, kalpleri fethetti...

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